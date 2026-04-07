ARA
DOLAR
44,53
-0,06%
DOLAR
EURO
51,65
-0,03%
EURO
ALTIN
6775,62
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında? 2026 Kurban Bayramı kaç gün?

2026 yılı Mayıs ayı, hem baharın gelişi hem de dini bayram heyecanıyla bu yıl oldukça bereketli bir takvim sunuyor. Bugün itibarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre merakla beklenen Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresine dair detaylar netleşmiş durumda. Peki Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında? 2026 Kurban Bayramı kaç gün?

Ekonomist
[email protected]

Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında? 2026 Kurban Bayramı kaç gün?

2026 yılı Mayıs ayı, takvimsel dizilimi sayesinde hem dini vecibelerin yerine getirilmesi hem de uzun süreli bir dinlenme için nadir görülen bir fırsat sunuyor. Diyanet’in takvimine göre bayramın hafta ortasına yayılması, milyonlarca çalışan için şimdiden planlama yapma heyecanı yaratmış durumda. 

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Bayramın tüm günleri Mayıs ayının son haftasına şu şekilde dağılıyor:

26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün)

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

9 Günlük Tatil Formülü Nasıl İşler?

Vatandaşların en çok merak ettiği "9 gün" senaryosu, bayramın Çarşamba başlamasıyla teknik olarak oldukça mümkün görünüyor. Eğer beklenen idari izin kararı gelirse süreç şöyle işleyecek:

Pazartesi (25 Mayıs) ve Salı (26 Mayıs): Hükümet bu 1,5 günü idari izin kapsamına alırsa, tatil önceki hafta sonuyla birleşir.

Toplam Süre: Cumartesi'den (23 Mayıs) başlayıp bir sonraki Pazar (31 Mayıs) akşamına kadar süren kesintisiz bir 9 günlük tatil bloğu oluşur.

Not: Resmi makamların bu konudaki nihai kararını genellikle bayrama 10-15 gün kala, yani Mayıs ayının ortasında açıklaması bekleniyor.

 

 

 Stratejik Avantajlar

Bu takvimin hafta içine yayılmasının iki büyük avantajı bulunuyor:

Kamu Çalışanları İçin: İdari izin ilan edilmesi durumunda, ek bir yıllık izin harcamadan baharın son günlerinde uzun bir mola verme şansı doğacak.

Turizm ve Ziyaretler: Bayramın Mayıs sonunda olması, hem deniz sezonunun açılmasına hem de yayla/memleket ziyaretlerinin hava şartları açısından en ideal dönemde yapılmasına olanak sağlıyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL