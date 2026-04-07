Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında? 2026 Kurban Bayramı kaç gün?

2026 yılı Mayıs ayı, takvimsel dizilimi sayesinde hem dini vecibelerin yerine getirilmesi hem de uzun süreli bir dinlenme için nadir görülen bir fırsat sunuyor. Diyanet’in takvimine göre bayramın hafta ortasına yayılması, milyonlarca çalışan için şimdiden planlama yapma heyecanı yaratmış durumda.
2026 Kurban Bayramı Takvimi
Bayramın tüm günleri Mayıs ayının son haftasına şu şekilde dağılıyor:
26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün)
27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
9 Günlük Tatil Formülü Nasıl İşler?
Vatandaşların en çok merak ettiği "9 gün" senaryosu, bayramın Çarşamba başlamasıyla teknik olarak oldukça mümkün görünüyor. Eğer beklenen idari izin kararı gelirse süreç şöyle işleyecek:
Pazartesi (25 Mayıs) ve Salı (26 Mayıs): Hükümet bu 1,5 günü idari izin kapsamına alırsa, tatil önceki hafta sonuyla birleşir.
Toplam Süre: Cumartesi'den (23 Mayıs) başlayıp bir sonraki Pazar (31 Mayıs) akşamına kadar süren kesintisiz bir 9 günlük tatil bloğu oluşur.
Not: Resmi makamların bu konudaki nihai kararını genellikle bayrama 10-15 gün kala, yani Mayıs ayının ortasında açıklaması bekleniyor.
Stratejik Avantajlar
Bu takvimin hafta içine yayılmasının iki büyük avantajı bulunuyor:
Kamu Çalışanları İçin: İdari izin ilan edilmesi durumunda, ek bir yıllık izin harcamadan baharın son günlerinde uzun bir mola verme şansı doğacak.
Turizm ve Ziyaretler: Bayramın Mayıs sonunda olması, hem deniz sezonunun açılmasına hem de yayla/memleket ziyaretlerinin hava şartları açısından en ideal dönemde yapılmasına olanak sağlıyor.