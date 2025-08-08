AGS ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 AGS sonuçlarına çevrildi

Bu yıl ilk kez düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) 2025'in sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 13 Temmuz'da gerçekleştirilen AGS'ye katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM'nin yapacağı duyuru ile adayların sınav sonuçlarına erişim sağlayacağı tarih kesinleşecek.

2025 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS Genel Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT). ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, sınav sonuçları 13 Ağustos 2025’te adayların erişimine açılacak.

AGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sonuç açıklama gününde T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile ÖSYM Sonuç Sorgulama Sistemi ya da mobil uygulamalar üzerinden sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını görebilecek.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) Değerlendirme Sistemi

Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanları, öğretmenlik alanlarına göre farklı şekillerde hesaplanıyor. Bu yıl ilk kez uygulanan AGS'nin değerlendirme sistemi şu şekilde işliyor:

Çoğu Öğretmenlik Alanı: Adayların AGS puanının %50'si ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) puanının %50'si bir araya getirilerek MEB-AGS puanı belirleniyor.

Yabancı Dil Öğretmenliği Alanları: Almanca, İngilizce, Rusça gibi yabancı dil öğretmenliği adayları için farklı bir yöntem kullanılıyor. Bu adayların AGS puanının %50'si ile Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) puanının %50'si toplanarak MEB-AGS puanı hesaplanıyor. Bu hesaplamada, adayların aynı yıl içinde girdikleri YDS veya e-YDS sınavlarından en yüksek puanları esas alınıyor.

Diğer Alanlar: ÖABT veya YDS uygulanmayan öğretmenlik alanlarında ise MEB-AGS puanı doğrudan sadece AGS puanı üzerinden oluşturuluyor.