  • AGS sonuçları sorgulama: MEB AGS 10 bin öğretmen ataması tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni dönemi başlatan Milli Eğitim Akademisi projesi kapsamında, ilk kez düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları açıklandı. İşte MEB AGS 10 bin öğretmen ataması tercih sonuçları


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yeni sistemin ilk adımı atıldı ve Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabul edilen adaylar bugün (30 Ocak 2026) ilan edildi. Başvurusu onaylanan adaylar için artık öğretmenlik mesleğine geçişin en kritik evresi olan eğitim süreci başlıyor.

AGS Sonuç Sorgulama ve Süreç Takibi

Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilen asıl ve yedek aday listeleri, MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan personel.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı.

Onay/Ret Durumu: Adayların başvuru yaptıkları il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan inceleme sonuçları sistem üzerinden görülebilecek.

Adayın Sorumluluğu: Başvurusu reddedilen adayların gerekçeleri sistemde yer alacak; onay sürecini takip etmek tamamen adayın sorumluluğunda olacak.

En Fazla Kontenjan Verilen Branşlar

Toplam 10 bin kişilik kontenjanın yarısından fazlası temel eğitim ve özel eğitim alanlarına ayrıldı. İşte aslan payını alan ilk 5 branş:

BranşKontenjan Sayısı
Sınıf Öğretmenliği2.816
Özel Eğitim Öğretmenliği1.798
İngilizce Öğretmenliği801
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi762
Okul Öncesi Öğretmenliği653

Bundan Sonra Ne Olacak?

Akademiye girmeye hak kazanan adaylar için süreç şu şekilde ilerleyecek:

Hazırlık Eğitimi: Adaylar belirlenen merkezlerde teorik dersler ve uygulama eğitimleri alacak.

Mali Haklar: Eğitim süresince adaylara, yasal olarak belirlenen tutarda (yaklaşık 23-25 bin TL bandında) aylık ödeme yapılacak.

Başarı Puanı: Eğitim sonunda yapılacak değerlendirmelerden geçer not alan adaylar, 10 bin kişilik kontenjan dahilinde sözleşmeli öğretmen olarak atama tercihi yapabilecek.

Önemli Hatırlatma: Yedek listede yer alan adaylar, asıl listeden kayıt yaptırmayan veya şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine sırasıyla çağrılacaktır.
