Kar ne zaman yağacak? 2 Şubat Pazartesi İstanbul'da kar var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı için resmi takvimi ve sıcaklık değerlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kış koşulları önümüzdeki hafta başında etkisini iyice hissettirecek.

AKOM'un verilerine göre İstanbul'da hava durumu şu şekilde seyredecek:

2 Şubat Pazartesi günü şehir genelinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 1 ile 5 derece arasında seyredeceği bu günde, soğuk hava dalgası kente giriş yapacak.

3 Şubat Salı günü ise beklenti bir adım ileriye taşınarak hafif kar yağışı öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklıkların daha da düşerek 1 ile 4 derece bandında kalacağı tahmin ediliyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek buzlanmalara karşı bu süreçte dikkatli olunması gerekiyor.

4 Şubat Çarşamba günü yağışların kenti terk etmesi bekleniyor. Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, sıcaklık farkı dikkat çekici olacak; en düşük sıcaklığın sıfır dereceye kadar inmesi, en yüksek sıcaklığın ise 7 dereceye çıkması bekleniyor.