Bornova su kesintisi: Bornova'da sular ne zaman, kaçta gelecek?

İzmir’de 30 Ocak 2026 Cuma günü yaşanan bu geniş çaplı su kesintisi, şehrin ana damarlarından biri olan Tahtalı Barajı ana isale hattındaki büyük bir arızadan kaynaklanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor.
1 Bornova'da sular ne zaman, kaçta gelecek?
Başlangıç Zamanı: 30.01.2026 saat 15:02
Öngörülen Bitiş: 30.01.2026 saat 23:00 (Yaklaşık 8 saat sürmesi bekleniyor).
Arıza Nedeni: Ana isale hattında (ana boru) meydana gelen ani teknik sorun.
Eğer saat 23:00'ü geçmesine rağmen sularınız gelmezse veya daha detaylı bilgi isterseniz:
ALO 185: İZSU Çağrı Merkezi'ne 7/24 ulaşabilirsiniz.
Online Takip: izsu.gov.tr adresi üzerinden arıza durumunu anlık kontrol edebilirsiniz.
Etkilenen Tüm Mahalleler
Eğer aşağıdaki mahallelerden birinde ikamet ediyorsanız, arıza giderilene kadar sularınız akmayacaktır:
Altındağ, Atatürk, Barbaros, Çamiçi, Çamkule, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka 3, Evka 4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Merkez, Mevlana, Naldöken, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre ve Zafer.