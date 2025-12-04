ALES 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Gözler ALES/3 sınav sonucunda

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Kasım 2025 tarihinde başarıyla uygulanan 2025-ALES/3 oturumunun ardından, akademik kariyer hedefleyen adayların heyecanlı bekleyişi sona ermek üzere.
1 ALES 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2025 yılının son oturumu olan ALES/3'ün sonuç tarihi kesinleşmiştir:
Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025
Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma
Adaylar, puanlarını bu tarihten itibaren ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecekler.
2 ALES/3 Sonuç Sorgulama Yöntemleri
ALES/3 sınav sonuçları, yalnızca dijital ortamda açıklanacaktır ve basılı olarak adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan ALES/3 sınav sonuçlarına 12 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilir:
ÖSYM Sonuç Sayfası:
ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.
T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yaparak sonuçlarınızı görüntüleyin.
e-Devlet Girişi:
Alternatif olarak, e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne erişerek sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.
Mobil Uygulama:
ÖSYM Mobil uygulamasını indirerek de sonuçlarınıza hızlıca ulaşabilirsiniz.
3 ALES Nedir?
ALES, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez (ALES/1, ALES/2, ALES/3) düzenlenen ve sayısal ile sözel alanlarda adayların muhakeme, akıl yürütme ve problem çözme yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır.
Kullanım Amaçları
ALES puanı, Türkiye'de akademik alanda ilerlemek isteyen adaylar için zorunlu bir kriterdir ve aşağıdaki amaçlarla kullanılır:
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları: Yurt içi ve yurt dışındaki lisansüstü eğitim programlarına (Yüksek Lisans ve Doktora) kabul edilmek için bu puan gereklidir.
Akademik Kadrolara Atama: Üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman gibi akademik personel kadrolarına atanmak için ALES puanı şartı aranır.
Yurt Dışı Eğitim: Bazı kurumlarca yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların değerlendirilmesinde kullanılır.