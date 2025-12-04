ALES 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Gözler ALES/3 sınav sonucunda

ALES, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez (ALES/1, ALES/2, ALES/3) düzenlenen ve sayısal ile sözel alanlarda adayların muhakeme, akıl yürütme ve problem çözme yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır.

Kullanım Amaçları

ALES puanı, Türkiye'de akademik alanda ilerlemek isteyen adaylar için zorunlu bir kriterdir ve aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları: Yurt içi ve yurt dışındaki lisansüstü eğitim programlarına (Yüksek Lisans ve Doktora) kabul edilmek için bu puan gereklidir.

Akademik Kadrolara Atama: Üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman gibi akademik personel kadrolarına atanmak için ALES puanı şartı aranır.

Yurt Dışı Eğitim: Bazı kurumlarca yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların değerlendirilmesinde kullanılır.