YDS sonuçları için geri sayım başladı! 2025 YDS sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarında elde ettiğiniz puanın geçerlilik süresi, ÖSYM mevzuatına göre belirlenmiştir:

Geçerlilik Süresi: YDS sonuçlarında elde edilen puan, genel olarak 5 yıl boyunca kullanılabilmektedir.

Bu süre, akademik kariyer başvuruları (yüksek lisans/doktora), doçentlik işlemleri ve kamu kurumlarındaki dil tazminatı gibi birçok alanda geçerlidir.