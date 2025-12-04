ARA
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2025 yılının ikinci dönemi olan 2025-YDS/2 sınavının tamamlanmasının ardından, adayların heyecanla beklediği sonuç için geri sayım başladı. Peki YDS sonuçları için geri sayım başladı! 2025 YDS sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?


Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2025 yılının ikinci dönemi olan 2025-YDS/2 oturumunu tamamlayan adaylar için artık sonuç heyecanı dorukta.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuç tarihi resmen duyurulmuştur.

Adayların heyecanla beklediği sınav puanları için sonuç tarihi:

Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacaktır.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebileceklerdir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarında elde ettiğiniz puanın geçerlilik süresi, ÖSYM mevzuatına göre belirlenmiştir:

Geçerlilik Süresi: YDS sonuçlarında elde edilen puan, genel olarak 5 yıl boyunca kullanılabilmektedir.

Bu süre, akademik kariyer başvuruları (yüksek lisans/doktora), doçentlik işlemleri ve kamu kurumlarındaki dil tazminatı gibi birçok alanda geçerlidir.
