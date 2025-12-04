YDS sonuçları için geri sayım başladı! 2025 YDS sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2025 yılının ikinci dönemi olan 2025-YDS/2 oturumunu tamamlayan adaylar için artık sonuç heyecanı dorukta.
1 2025 YDS sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuç tarihi resmen duyurulmuştur.
Adayların heyecanla beklediği sınav puanları için sonuç tarihi:
Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacaktır.
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebileceklerdir.
2 YDS kaç yıl geçerli?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarında elde ettiğiniz puanın geçerlilik süresi, ÖSYM mevzuatına göre belirlenmiştir:
Geçerlilik Süresi: YDS sonuçlarında elde edilen puan, genel olarak 5 yıl boyunca kullanılabilmektedir.
Bu süre, akademik kariyer başvuruları (yüksek lisans/doktora), doçentlik işlemleri ve kamu kurumlarındaki dil tazminatı gibi birçok alanda geçerlidir.