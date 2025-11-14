ALES 2026 ne zaman? ALES 1, ALES 2, ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM'nin 2026 Sınav Takvimi'ni yayımlamasıyla birlikte, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2026 yılındaki tüm oturumlarının kesin tarihleri netleşmiştir. ALES, geleneksel olarak bahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yıl içinde üç kez uygulanacak.
ALES 2026 Sınav Tarihleri
|Oturum
|Sınav Tarihi
|ALES 1
|10 Mayıs 2026
|ALES 2
|26 Temmuz 2026
|ALES 3
|29 Kasım 2026
ALES 2026 Başvuru Tarihleri
|Oturum
|Başvuru Başlangıcı
|Başvuru Bitişi
|ALES 1
|25 Mart 2026
|2 Nisan 2026
|ALES 2
|10 Haziran 2026
|18 Haziran 2026
|ALES 3
|7 Ekim 2026
|15 Ekim 2026