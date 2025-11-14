ALES 2026 ne zaman? ALES 1, ALES 2, ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM'nin 2026 Sınav Takvimi'ni yayımlamasıyla birlikte, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2026 yılındaki tüm oturumlarının kesin tarihleri netleşmiştir. ALES, geleneksel olarak bahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yıl içinde üç kez uygulanacak.

ALES 2026 Sınav Tarihleri

Oturum Sınav Tarihi ALES 1 10 Mayıs 2026 ALES 2 26 Temmuz 2026 ALES 3 29 Kasım 2026

ALES 2026 Başvuru Tarihleri