  ALES 2026 ne zaman? ALES 1, ALES 2, ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri

ALES 2026 ne zaman? ALES 1, ALES 2, ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi ile birlikte, akademik kariyer hedefleyen yüz binlerce adayın merakla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2026 yılındaki tüm oturumlarının tarihleri netleşti. Peki ALES 2026 ne zaman? ALES 1, ALES 2, ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri


ALES 2026 ne zaman? ALES 1, ALES 2, ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM'nin 2026 Sınav Takvimi'ni yayımlamasıyla birlikte, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2026 yılındaki tüm oturumlarının kesin tarihleri netleşmiştir. ALES, geleneksel olarak bahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yıl içinde üç kez uygulanacak. 

ALES 2026 Sınav Tarihleri

OturumSınav Tarihi
ALES 110 Mayıs 2026
ALES 226 Temmuz 2026
ALES 329 Kasım 2026

ALES 2026 Başvuru Tarihleri  

OturumBaşvuru BaşlangıcıBaşvuru Bitişi
ALES 125 Mart 20262 Nisan 2026
ALES 210 Haziran 202618 Haziran 2026
ALES 37 Ekim 202615 Ekim 2026

 

 

