Anadolu Vakfı üniversite burs başvurusu ne zaman? 2025-2026 Anadolu Vakfı burs şartları neler?

Anadolu Vakfı, yükseköğrenim öğrencilerine sağladığı karşılıksız burs desteğini bu yıl da sürdürüyor. Üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunan vakıf, 2025 dönemi burs başvuru tarihlerini ve koşullarını kamuoyuna duyurdu.
ANADOLU VAKFI ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Anadolu Vakfı'nın 2025-2026 eğitim dönemi için beklenen burs başvuruları başladı. Yükseköğrenim öğrencilerine destek olmayı amaçlayan vakfın yayımladığı takvime göre, başvurular 1 Eylül 2025 itibarıyla alınmaya başlandı ve süreç 30 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.
Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, başvurularını yalnızca vakfın resmi başvuru adresi olan https://basvuru.anadoluvakfi.org.tr/giris üzerinden yapabilecek.
ANADOLU VAKFI BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni eğitim yılı için burs başvurularını başlatan Anadolu Vakfı'nda, en çok merak edilen konulardan biri de burs miktarları. Vakıf, bu yıl için henüz burs tutarlarını açıklamadı.
Geçtiğimiz eğitim yılında, burs miktarları öğrencilerin okuduğu şehre göre farklılık gösteriyordu. İstanbul, Ankara ve ve İzmir'deki öğrenciler aylık 5.500 TL, diğer şehirlerdeki öğrenciler ise aylık 4.500 TL burs desteği almıştı.
Bu yıl için de benzer bir uygulamanın devam etmesi ve burs tutarlarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Anadolu Vakfı'nın burs ödemeleri, öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla düzenli olarak yapılıyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, ödemelerini Ekim ve Haziran ayları arasında, toplamda 9 ay boyunca alıyor.
Bu yıl için ilk burs ödemesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ocak ayında yapılacak. Ödemeler, öğrencilerin banka hesaplarına düzenli olarak aktarılıyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bursa başvuracak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve yurt içinde bir üniversiteye kayıtlı olması şartı aranıyor. Ayrıca, öğrencilerin ya devlet üniversitelerinde ya da %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde tam zamanlı bir lisans programında öğrenim görmesi gerekiyor. Bu şartları taşıyan öğrenciler, eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmek için Anadolu Vakfı'nın burs programına başvurabiliyor.