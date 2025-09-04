Anadolu Vakfı üniversite burs başvurusu ne zaman? 2025-2026 Anadolu Vakfı burs şartları neler?

ANADOLU VAKFI BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni eğitim yılı için burs başvurularını başlatan Anadolu Vakfı'nda, en çok merak edilen konulardan biri de burs miktarları. Vakıf, bu yıl için henüz burs tutarlarını açıklamadı.

Geçtiğimiz eğitim yılında, burs miktarları öğrencilerin okuduğu şehre göre farklılık gösteriyordu. İstanbul, Ankara ve ve İzmir'deki öğrenciler aylık 5.500 TL, diğer şehirlerdeki öğrenciler ise aylık 4.500 TL burs desteği almıştı.

Bu yıl için de benzer bir uygulamanın devam etmesi ve burs tutarlarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.