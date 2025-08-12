ARA
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Haziran ayında başlayan yaz tatili, önümüzdeki ay sona erecek ve ders zili yeniden çalacak. Peki Anaokulları ne zaman açılıyor, hangi tarihte? 2025 anaokulu açılma tarihi

12 Ağustos 2025 | 14:43
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ediyor. 20 Haziran'da karnelerini alan öğrenciler, uzun bir yaz tatilinin ardından okul sıralarına dönmeye hazırlanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için anaokulu, ana sınıfı okula başlama  tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim takvimi belli oldu. 

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında anaokulları ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

MEB TATİL 2025 – 2026 TAKVİMİ

Dönem Tatilleri

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr): 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Dönemlerin Sona Ermesi

Birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanarak yaz tatiline girilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek.

0
