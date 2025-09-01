AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2025-2026 AÖF kayıt ücretleri

AÖF 2025-2026 Ödeme Yöntemleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarına yeni kayıt yaptıracak adaylar, çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili Dönem Öğretim Materyal Ücretini ödeyecek.

Ödemeler, yalnızca Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki yöntemlerden biriyle gerçekleştirilebilir:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı veya Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Önemli bir not olarak, Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılamayacaktır.

Ödeme ve Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Son Ödeme Tarihi: Ödemeler, kayıt tarihinin son günü olan 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.20'de sona erecektir.

Dekont Kontrolü: Ödeme işlemini tamamladıktan sonra, dekont veya bilgilendirme çıktısı üzerindeki kimlik, ödeme miktarı ve program bilgilerini mutlaka kontrol edin. Yanlış bir programa veya farklı bir kayıt türüne ödeme yapılması durumunda kaydınızın tamamlanması mümkün olmayacaktır.

Eski Borçlar: Daha önce AÖF'ten kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin yeniden kayıt yaptırabilmeleri için, varsa eski borçlarını ödemeleri zorunludur.

İade Koşulları: Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan ödemeler hiçbir sebeple iade edilmeyecektir.