AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2025-2026 AÖF kayıt ücretleri

2025 YKS tercih sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar için kayıt süreci başladı.
Anadolu Üniversitesi AÖF Kayıt Tarihleri
Online başvuru ve kayıt işlemleri 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.
Adayların, kayıt işlemlerini belirtilen tarihler arasında aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile tamamlamaları gerekiyor.
2025-2026 AÖF ÜNİVERSİTE KAYIT ÜCRETLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesindeki ön lisans programlarının 2025-2026 eğitim-öğretim yılı harç ücretleri açıklandı. İşte bazı bölümlerin güncel ücretleri:
Acil Durum ve Afet Yönetimi: ₺3.535,00
Aşçılık: ₺3.385,00
Bankacılık ve Sigortacılık: ₺3.010,00
Bilgisayar Programcılığı: ₺3.385,00
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: ₺2.900,00
Coğrafi Bilgi Sistemleri: ₺3.385,00
Dış Ticaret: ₺2.900,00
Emlak Yönetimi: ₺3.010,00
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon: ₺3.535,00
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: ₺3.275,00
Halkla İlişkiler ve Tanıtım: ₺3.010,00
İlahiyat: ₺3.010,00
İnsan Kaynakları Yönetimi: ₺3.010,00
İşletme Yönetimi: ₺3.010,00
İş Sağlığı ve Güvenliği: ₺3.385,00
Kültürel Miras ve Turizm: ₺2.900,00
Lojistik: ₺3.010,00
Marka İletişimi: ₺3.275,00
Medya ve İletişim: ₺3.275,00
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: ₺3.010,00
Sağlık Kurumları İşletmeciliği: ₺3.385,00
Sosyal Hizmetler: ₺3.010,00
Sosyal Medya Yöneticiliği: ₺2.900,00
Tarım Teknolojisi: ₺3.385,00
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: ₺3.010,00
Turizm ve Otel İşletmeciliği: ₺3.375,00
Yaşlı Bakımı: ₺3.385,00
Web Tasarımı ve Kodlama: ₺3.385,00
AÖF KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarına yerleşen adayların online kayıt sürecini sorunsuz tamamlaması için dikkat etmesi gereken önemli adımlar bulunuyor.
1. Başvuru Adresi ve Giriş Yöntemi: Tüm başvuru işlemleri aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifrenizle yapılacaktır. Başvuru süresince bu adres dışında farklı bir platform kullanmayınız.
2. Öğrenim Bilgilerinin Güncelliği: Başvurunuzun kabul edilmesi için öğrenim bilgilerinizin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması şarttır. Eğer bilgilerinizde eksiklik veya hata varsa, kaydınızın bulunduğu kuruma (lise veya önceki üniversite) başvurarak bilgilerinizi güncelletmeniz gerekmektedir. Güncel olmayan bilgilerle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
3. Başvuru ve Ödeme Onayı:
Öncelikle online başvuru sürecini çevrimiçi olarak tamamlamanız gerekmektedir. Bu adımı yapmayan adayların kaydı gerçekleştirilemez.
Başvuruyu tamamladıktan sonra belirtilen Öğretim Gideri'ni ödemelisiniz.
Ödemeyi yaptıktan sonra, (Engelli, Şehit yakını, Gazi ve Gazi yakını gibi özel durumu olanlar hariç) kaydınızın tamamlanması için başvuru sayfasından ayrıca onay vermelisiniz.
Bu adımları eksiksiz bir şekilde tamamladığınızda, AÖF'e kaydınız başarılı bir şekilde onaylanacaktır.
AÖF 2025-2026 Ödeme Yöntemleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarına yeni kayıt yaptıracak adaylar, çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili Dönem Öğretim Materyal Ücretini ödeyecek.
Ödemeler, yalnızca Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki yöntemlerden biriyle gerçekleştirilebilir:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM'den Ödeme (Kartlı veya Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
Önemli bir not olarak, Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılamayacaktır.
Ödeme ve Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Son Ödeme Tarihi: Ödemeler, kayıt tarihinin son günü olan 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.20'de sona erecektir.
Dekont Kontrolü: Ödeme işlemini tamamladıktan sonra, dekont veya bilgilendirme çıktısı üzerindeki kimlik, ödeme miktarı ve program bilgilerini mutlaka kontrol edin. Yanlış bir programa veya farklı bir kayıt türüne ödeme yapılması durumunda kaydınızın tamamlanması mümkün olmayacaktır.
Eski Borçlar: Daha önce AÖF'ten kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin yeniden kayıt yaptırabilmeleri için, varsa eski borçlarını ödemeleri zorunludur.
İade Koşulları: Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan ödemeler hiçbir sebeple iade edilmeyecektir.