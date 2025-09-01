Jandarma personeli SPK'dan "Finansal Güvenlik Sertifikası" aldı

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kurulun ev sahipliğindeki törende yaptığı konuşmada, takdim edilen sertifikanın sadece bir eğitim belgesi olmadığını sorumluluk, vizyon ve bir kurumsal öncülüğün sembolü de olduğunu söyledi.

Gönül, "Finansal güvenlik, yalnızca bireylerin ya da şirketlerin değil kamu düzeninin, ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun da temel yapı taşlarından birini oluşturuyor." dedi.

Eğitim alan jandarma personelinin sadece ekonomik konuları öğreten eğiticiler değil aynı zamanda kurumlarını, ailelerini ve toplumu finansal risklere karşı koruyan birer savunma hattı haline de geldiklerini belirterek, "Bu programlar sayesinde ülkemizin finansal düzlemdeki çıkarlarını koruma noktasında da hatırı sayılır bir yol kat edebileceğiz." diye konuştu.

Bilgiye erişimin kolaylaştığına, buna karşın finansal dezenformasyonun ve manipülasyonların da hızla arttığına dikkati çeken Gönül, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir ortamda, sadece ekonomik araçlarla değil stratejik bilgi, doğru analiz ve kurumlar arası işbirliğiyle hareket etmek zorundayız. Bu nedenle diyoruz ki finansal okuryazarlık, finansal güvenliğin en güçlü kalkanıdır. Bilgiyle donanmış bireyler, sadece kendi ekonomik geleceklerini korumakla kalmaz, aynı zamanda içinde bulundukları kurumların, görev yaptıkları teşkilatların ve hizmet ettikleri toplumların da finansal direncini artırırlar. Bu noktada jandarma teşkilatımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Köklü geçmişi, disiplini ve halkla iç içe geçmiş görev anlayışıyla Jandarma Genel Komutanlığı, bugün yalnızca kamu düzenini sağlamakla kalmıyor, toplumun her kesimine ulaşabilecek kapasitesiyle finansal farkındalık ve direnci de tabana yayma görevini başarıyla üstleniyor."

-"Daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz"

Gönül, jandarma personeline verilen eğitimle ailelere, gençlere ve kırsalda yaşayan vatandaşlara erişilebileceğine işaret ederek, "Bu eğitim sayesinde toplumumuzda daha bilinçli tüketiciler, daha dirençli aileler ve daha sürdürülebilir kurumlar oluşacak ve nihayetinde, hep birlikte daha güvenli, daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yaklaşık 300 bin kişi sisteme giriş yaptı"

Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca da yurt dışına giden personelin söz konusu alanda eğitilmesinin, suç ve suçluyla mücadele çerçevesinde, sosyal medyada yer alan finansal haberlerin ve gelişmelerin sağlıklı bir şekilde yorumlanarak değerlendirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin ulusal çıkarlarının finansal düzlemde gözetilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimin hedefine ulaşacağına inancının tam olduğunu söyleyen Kızılca, "İmzaladığımız protokolle yaklaşık 180 bin Jandarma Genel Komutanlığı personeli sistem üzerinden, 2 bin 500 personel ise yüz yüze verilen eğitimle sertifikalarını almıştır. Personel ve aileleri olmak üzere yaklaşık 300 bin kişi sisteme giriş yapmıştır." dedi.