Acarlar Longozu yenilenen yüzüyle 150 bin ziyaretçiyi ağırladı

Büyüleyici doğası, zengin biyolojik çeşitliliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle adeta bir cazibe merkezine dönüşen Acarlar Longozu Tabiat Parkı, yaz aylarında hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası oldu.