AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 eğitim yılının Güz Dönemi Ara Sınavları (Vize) yaklaştıkça, öğrencilerin sınav hazırlıkları hız kazandı. Sınava dair kritik bir aşama tamamlanmış durumda. AÖF sınav yerleri belli oldu ve öğrenciler sınav giriş belgelerine erişmeye başladı.