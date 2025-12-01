AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 eğitim yılının Güz Dönemi Ara Sınavları (Vize) yaklaştıkça, öğrencilerin sınav hazırlıkları hız kazandı. Sınava dair kritik bir aşama tamamlanmış durumda. AÖF sınav yerleri belli oldu ve öğrenciler sınav giriş belgelerine erişmeye başladı.
1 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Vize (Ara) Sınavlarına dair tarihler ve sınav uygulama bilgileri, verdiğiniz metinle birlikte kesinleşmiştir.
AÖF Güz Dönemi Vize Sınavı Takvimi
|Bilgi
|Detay
|Sınav Tarihleri
|6-7 Aralık 2025 (Cumartesi ve Pazar)
|Sabah Oturumu Saati
|09.30
|Öğleden Sonra Oturumu Saati
|14.00
Sınav Uygulama Detayları
Sınavlarda iki temel belge kullanılmaktadır: soru kitapçığı ve cevap kağıdı.
Derslerin içeriğine ve özelliğine bağlı olarak, sınavlarınızda karşılaşabileceğiniz olası soru tipleri şunlardır:
Çoktan Seçmeli
Açık Uçlu
Kısa Cevaplı
Doğru-Yanlış
Eşleştirme
2 AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgenizi almak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basittir. Belgenize, üniversitenin resmî öğrenci otomasyon sistemi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
AÖF Sınav Giriş Belgesi Alma Adımları
Öğrenci Sistemine Giriş: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Öğrenci Otomasyon Sistemi (genellikle aosogrenci.anadolu.edu.tr veya benzer bir adres) sayfasına gidin.
Kimlik Doğrulama: Sisteme T.C. Kimlik Numaranız ve Aday Şifreniz ile giriş yapın.
Belgeye Erişim: Oturum açtıktan sonra genellikle sol menüde veya ana sayfada yer alan "Sınav İşlemleri" veya "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayın.
Yazdırma: Belgenizi kontrol ettikten sonra sınav günü yanınızda bulundurmak üzere çıktısını almayı unutmayın.
⚠️ Önemli Hatırlatma: Sınav giriş belgeniz olmadan sınava alınmanız mümkün değildir. Belgenizin renkli veya siyah-beyaz çıktısı geçerlidir. Belgeyi, sınav yerinize gitmeden önce mutlaka hazır bulundurunuz.