  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) için 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi kesinleşti ve sınav tarihleri belirlendi. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 eğitim yılının Güz Dönemi Ara Sınavları (Vize) yaklaştıkça, öğrencilerin sınav hazırlıkları hız kazandı. Sınava dair kritik bir aşama tamamlanmış durumda. AÖF sınav yerleri belli oldu ve öğrenciler sınav giriş belgelerine erişmeye başladı. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Vize (Ara) Sınavlarına dair tarihler ve sınav uygulama bilgileri, verdiğiniz metinle birlikte kesinleşmiştir.

AÖF Güz Dönemi Vize Sınavı Takvimi

BilgiDetay
Sınav Tarihleri6-7 Aralık 2025 (Cumartesi ve Pazar)
Sabah Oturumu Saati09.30
Öğleden Sonra Oturumu Saati14.00

Sınav Uygulama Detayları

Sınavlarda iki temel belge kullanılmaktadır: soru kitapçığı ve cevap kağıdı.

Derslerin içeriğine ve özelliğine bağlı olarak, sınavlarınızda karşılaşabileceğiniz olası soru tipleri şunlardır:

Çoktan Seçmeli

Açık Uçlu

Kısa Cevaplı

Doğru-Yanlış

Eşleştirme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgenizi almak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basittir. Belgenize, üniversitenin resmî öğrenci otomasyon sistemi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

AÖF Sınav Giriş Belgesi Alma Adımları

Öğrenci Sistemine Giriş: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Öğrenci Otomasyon Sistemi (genellikle aosogrenci.anadolu.edu.tr veya benzer bir adres) sayfasına gidin.

Kimlik Doğrulama: Sisteme T.C. Kimlik Numaranız ve Aday Şifreniz ile giriş yapın.

Belgeye Erişim: Oturum açtıktan sonra genellikle sol menüde veya ana sayfada yer alan "Sınav İşlemleri" veya "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayın.

Yazdırma: Belgenizi kontrol ettikten sonra sınav günü yanınızda bulundurmak üzere çıktısını almayı unutmayın.

⚠️ Önemli Hatırlatma: Sınav giriş belgeniz olmadan sınava alınmanız mümkün değildir. Belgenizin renkli veya siyah-beyaz çıktısı geçerlidir. Belgeyi, sınav yerinize gitmeden önce mutlaka hazır bulundurunuz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav TürüSınav Tarihleri
Güz Dönemi Ara Sınavı (Vize)06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize)04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı22 Ağustos 2026

 
