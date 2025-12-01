Türkiye, OECD’nin en hızlı büyüyen 4’üncü ekonomisi olarak kayıtlara geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 oranında büyüdü.

Türkiye bu rakamla, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında söz konusu dönemde en yüksek büyüme gösteren 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 10,5 büyüyen İrlanda ve yüzde 3,9 büyüyen Danimarka, OECD ülkeleri arasında ilk iki sırada yer aldı.

Polonya, bugün açıklanan nihai verilere göre üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 büyüyerek 3'üncü sırada bulunuyor. Sıralamada 4'üncülüğü alan Türkiye'yi, yüzde 3,6'lık büyüme oranıyla Kolombiya takip etti.

Meksika, Finlandiya ve Japonya'nın ekonomisi küçüldü

Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Meksika, Finlandiya ve Japonya'nın ekonomisi ise üçüncü çeyrekte küçüldü.

Ekonomisi en fazla küçülen ülke, yüzde 1,8 ile Japonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,6 daralmayla Finlandiya ve yüzde 0,1 ile Meksika takip etti.

Türkiye, 620 ülkeleri arasında ise 5. sırada yer aldı

Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,7 ile 5'inci sırada yer aldı. G20 ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte yıllık bazda ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 8,2 ile Hindistan oldu.

Bu ülkeyi yüzde 5,04 ile Endonezya, yüzde 5 ile Suudi Arabistan ve yüzde 4,8 ile Çin izledi.

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ve G-20 ülkelerinin üçüncü çeyrek büyüme oranları (yüzde) şöyle: