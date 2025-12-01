Kasım ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım enflasyon beklentisi nedir?

1 Kasım ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verilerine dair tarih ve saat bilgisi kesinleşmiştir.
Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2025 Çarşamba
Açıklanma Saati: Türkiye Saati ile 10.00
Bu veri, özellikle Aralık ayında yenilenecek olan kira sözleşmelerinde yasal artış oranının üst sınırını belirleyeceği ve memur/emekli maaş zammının altı aylık hesaplamasına etki edeceği için finans piyasaları ve milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Aralık Çarşamba günü açıklayacağı Kasım ayı enflasyon verileri öncesinde, AA Finans Beklenti Anketi yayımlandı ve ekonomistlerin tahminleri netleşti.
32 ekonomistin katıldığı ankete göre, Kasım ayında aylık enflasyonun bir önceki aya göre düşüş göstermesi bekleniyor.
Kasım 2025 Enflasyon Beklentileri
|Kategori
|Beklenti Ortalaması
|Ekim 2025 Gerçekleşen
|Aylık Enflasyon (TÜFE)
|%1,31
|%2,55
|Yıllık Enflasyon (TÜFE)
|%31,65
|%32,87
|Yıl Sonu Enflasyonu (2025)
|%31,89
|---
Temel Çıkarımlar:
Aylık Düşüş: Ekim ayındaki %2,55'lik artışın ardından, Kasım ayında aylık enflasyonun ortalama %1,31 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Yıllık Düşüş: Aylık artışın yavaşlamasıyla birlikte, yıllık enflasyonun da bir önceki aydaki %32,87 seviyesinden %31,65'e ineceği tahmin ediliyor.
Yıl Sonu Beklentisi: Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,89 ortalamasında seyrediyor.