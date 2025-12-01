Kasım ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım enflasyon beklentisi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verilerine dair tarih ve saat bilgisi kesinleşmiştir.

Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2025 Çarşamba

Açıklanma Saati: Türkiye Saati ile 10.00

Bu veri, özellikle Aralık ayında yenilenecek olan kira sözleşmelerinde yasal artış oranının üst sınırını belirleyeceği ve memur/emekli maaş zammının altı aylık hesaplamasına etki edeceği için finans piyasaları ve milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilecek.