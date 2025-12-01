ARA
DOLAR
42,44
0,02%
DOLAR
EURO
49,26
-0,09%
EURO
GRAM ALTIN
5732,13
-0,85%
GRAM ALTIN
BIST 100
11157,44
0,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Kasım ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım enflasyon beklentisi nedir?

Kasım ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım enflasyon beklentisi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım 2025 dönemi enflasyon oranı (TÜFE) verileri, milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını doğrudan etkileyeceği için büyük bir merakla bekleniyor. Peki Kasım ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım enflasyon beklentisi nedir?


Kasım ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım enflasyon beklentisi nedir?

1 Kasım ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verilerine dair tarih ve saat bilgisi kesinleşmiştir.

Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2025 Çarşamba

Açıklanma Saati: Türkiye Saati ile 10.00

Bu veri, özellikle Aralık ayında yenilenecek olan kira sözleşmelerinde yasal artış oranının üst sınırını belirleyeceği ve memur/emekli maaş zammının altı aylık hesaplamasına etki edeceği için finans piyasaları ve milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Aralık Çarşamba günü açıklayacağı Kasım ayı enflasyon verileri öncesinde, AA Finans Beklenti Anketi yayımlandı ve ekonomistlerin tahminleri netleşti.

32 ekonomistin katıldığı ankete göre, Kasım ayında aylık enflasyonun bir önceki aya göre düşüş göstermesi bekleniyor.

Kasım 2025 Enflasyon Beklentileri

KategoriBeklenti OrtalamasıEkim 2025 Gerçekleşen
Aylık Enflasyon (TÜFE)%1,31%2,55
Yıllık Enflasyon (TÜFE)%31,65%32,87
Yıl Sonu Enflasyonu (2025)%31,89---

Temel Çıkarımlar:

Aylık Düşüş: Ekim ayındaki %2,55'lik artışın ardından, Kasım ayında aylık enflasyonun ortalama %1,31 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yıllık Düşüş: Aylık artışın yavaşlamasıyla birlikte, yıllık enflasyonun da bir önceki aydaki %32,87 seviyesinden %31,65'e ineceği tahmin ediliyor.

Yıl Sonu Beklentisi: Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,89 ortalamasında seyrediyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL