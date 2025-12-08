Balık sezonu hayal kırklığıyla başladı: O balık Karadeniz’de görülmedi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, aylar süren hazırlıklara rağmen sezonun açılmasıyla birlikte palamut avına ulaşamayınca beklentiler boşa çıktı.
1 Balıkçılar büyük hayal kırıklığı yaşadı
Alaplı Balıkçı Barınağı’nda sezonun ilk günlerinde umutla denize açılan balıkçılar, palamudun olmadığını görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı.
2 "Büyük tekne yaptırdım ama deniz bomboş"
Balıkçı İsmail Kocabaş, bu sezon palamut için büyük bir tekne yaptırdığını ancak denizin boş olduğunu dile getirdi.
3 "Karadeniz'de sıfır palamut balıkçılığı var"
Kocabaş, "Karadeniz'de sıfır palamut avcılığı var. Küçük balıkçılar limana çakıldı, kimse açılmıyor" ifadelerini kullandı.
4 Palamudun yok olmasının nedenlerine dikkat çekti
İsmail Kocabaş, palamudun yok olmasının sebeplerine dikkat çekerek boğaz geçişlerindeki dalyanlarda balıkların kırılmasını ve küresel ısınmayı işaret etti
5 "Güvenli su bulamadığı için havyarını dökmedi"
Kocabaş, "Balığın içinde hâlâ havyar var. Güvenli su bulamadığı için havyarını dökmedi. Karadeniz'in boyunda palamut neredeyse yok" diye de ekledi.