Balık sezonu hayal kırklığıyla başladı: O balık Karadeniz’de görülmedi

Zonguldak'ta balıkçılar, sezon açılmasına rağmen denizde palamuda rastlamayınca av yılına hayal kırıklığıyla başladı.


Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, aylar süren hazırlıklara rağmen sezonun açılmasıyla birlikte palamut avına ulaşamayınca beklentiler boşa çıktı.

Balıkçılar büyük hayal kırıklığı yaşadı

Alaplı Balıkçı Barınağı’nda sezonun ilk günlerinde umutla denize açılan balıkçılar, palamudun olmadığını görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı.

"Büyük tekne yaptırdım ama deniz bomboş"

Balıkçı İsmail Kocabaş, bu sezon palamut için büyük bir tekne yaptırdığını ancak denizin boş olduğunu dile getirdi.

"Karadeniz'de sıfır palamut balıkçılığı var"

Kocabaş, "Karadeniz'de sıfır palamut avcılığı var. Küçük balıkçılar limana çakıldı, kimse açılmıyor" ifadelerini kullandı.

Palamudun yok olmasının nedenlerine dikkat çekti

İsmail Kocabaş, palamudun yok olmasının sebeplerine dikkat çekerek boğaz geçişlerindeki dalyanlarda balıkların kırılmasını ve küresel ısınmayı işaret etti

"Güvenli su bulamadığı için havyarını dökmedi"

Kocabaş, "Balığın içinde hâlâ havyar var. Güvenli su bulamadığı için havyarını dökmedi. Karadeniz'in boyunda palamut neredeyse yok" diye de ekledi.
