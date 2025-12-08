Merkez Bankası faiz kararı Aralık ne zaman açıklanacak? Gözler faiz kararı için Merkez Bankası'nda

Anket verilerine göre, piyasa katılımcılarının TCMB politika faizine ilişkin beklentisi, bankanın bir faiz indirimi daha yapacağı yönünde yoğunlaştı:

PPK Politika Faizi Beklentisi: Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,28 düzeyinde şekillendi. (Bu beklenti, politika faizinde bir indirim yapılacağına dair güçlü bir sinyal vermektedir.)

Öte yandan, Borsa İstanbul (BİST) Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise bir önceki ankete göre hafif bir artış göstererek yüzde 39,15 seviyesinden yüzde 39,35'e yükselmiştir.