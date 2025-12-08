Merkez Bankası faiz kararı Aralık ne zaman açıklanacak? Gözler faiz kararı için Merkez Bankası'nda

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi belirlendi. Bu kritik toplantı, özellikle döviz ve altın piyasalarındaki yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir.
1 Merkez Bankası faiz kararı Aralık ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine ilişkin son gelişmeye göre, yılın son faiz kararı beklenenden daha erken bir tarihte açıklanacak.
TCMB Aralık PPK Toplantı Tarihi
Toplantı Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe
Karar Açıklanma Saati: Faiz kararı, toplantının ardından genellikle saat 14:00'te duyurulacak.
2 TCMB Aralık Faiz İndirimi Beklentisi Yükseldi
Anket verilerine göre, piyasa katılımcılarının TCMB politika faizine ilişkin beklentisi, bankanın bir faiz indirimi daha yapacağı yönünde yoğunlaştı:
PPK Politika Faizi Beklentisi: Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,28 düzeyinde şekillendi. (Bu beklenti, politika faizinde bir indirim yapılacağına dair güçlü bir sinyal vermektedir.)
Öte yandan, Borsa İstanbul (BİST) Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise bir önceki ankete göre hafif bir artış göstererek yüzde 39,15 seviyesinden yüzde 39,35'e yükselmiştir.
3 TCMB 2026 Yılı İlk PPK Toplantıları
TCMB'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştireceği faiz karar toplantıları şöyledir:
Ocak 2026 Toplantısı: 22 Ocak 2026 Perşembe
Mart 2026 Toplantısı: 12 Mart 2026 Perşembe
Bu toplantılarda alınacak kararlar, 2026 yılı boyunca Türk Lirası'nın değerini ve genel ekonomik beklentileri belirleyecektir.