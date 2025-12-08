Fed faiz kararı Aralık 2025 ne zaman açıklanacak? Fed faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından alınacak olan yılın son faiz kararı için kritik geri sayım, piyasaların tüm odağını bu toplantıya çevirmesine neden oldu.
1 Fed faiz kararı Aralık 2025 ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılı içerisindeki son Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantılarını 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecektir.
Piyasalarda büyük fiyat hareketliliklerine yol açması beklenen FED'in yılın son faiz kararı ise netleşen saat bilgisine göre:
Karar Açıklanma Saati: 10 Aralık Çarşamba, Türkiye Saati İle (TSİ) 22:00'de duyurulacaktır.
Kararın ardından, FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ve 2026 yılına yönelik sinyaller de yakından takip edilecektir.
2 Fed faiz beklentisi ne yönde?
ABD Merkez Bankası (FED) Aralık ayı toplantısı öncesinde açıklanan zayıf istihdam verileri, piyasaların faiz kararına yönelik beklentilerini önemli ölçüde değiştirdi.
Faiz İndirimi İhtimali Yüzde 90'a Yükseldi
Veri Etkisi: ABD'de özel sektör istihdamındaki azalışa işaret eden veriler, FED'in faizleri sabit tutmak yerine indirim yönünde bir adım atabileceği beklentisini kuvvetlendirdi.
Piyasa Fiyatlaması: Kritik 9-10 Aralık FOMC toplantısı öncesinde, para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı hızla yükselerek yüzde 90 seviyesine ulaştı.
Bu durum, küresel piyasaların büyük çoğunluğunun artık indirimi kesin gözüyle baktığını gösteriyor. FED'in faiz kararının 10 Aralık Çarşamba TSİ 22:00'de açıklanması beklenirken, gözler kararın gerçekleşmesi ve Başkan Powell'ın 2026 yılına dair vereceği sinyallerde olacaktır.