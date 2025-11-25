AÖF Sınav Giriş Belgesi Alma Adımları

Resmi Siteye Giriş: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin resmî web sitesine (anadolu.edu.tr veya aof.anadolu.edu.tr) giriş yapın.

Otomasyona Erişim: Ana sayfada bulunan "Öğrenci Otomasyonu" (AÖS) bölümünü açın.

Hesaba Giriş: T.C. kimlik numaranız ve AÖF şifrenizle öğrenci hesabınıza giriş yapın.

Belgeye Ulaşım: Açılan sayfada yer alan "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak belgenizi görüntüleyin.

Çıktı Alma Zorunluluğu: Belgenizi indirin ve mutlaka renkli veya siyah-beyaz çıktısını alın. Sınav günü bu belgeyi yanınızda bulundurmanız zorunludur.

Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz bina, salon, sınav saati ve ilgili tüm sınav kuralları detaylı olarak yer alacaktır.