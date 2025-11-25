Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için Güz Dönemi Ara Sınavları (Vizeler) tarihleri netleşti. Sınavlar 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara 10 günden biraz fazla bir süre kaldığı için, öğrenciler için geri sayım resmen başladı.
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak AÖF güz dönemi ara sınavları için sınav giriş belgelerinin, Kasım ayının son günlerinde veya Aralık ayının ilk günlerinde (yaklaşık 1-5 Aralık 2025) erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri belli olduğunda belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
AÖF Sınav Giriş Belgesi Alma Adımları
Resmi Siteye Giriş: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin resmî web sitesine (anadolu.edu.tr veya aof.anadolu.edu.tr) giriş yapın.
Otomasyona Erişim: Ana sayfada bulunan "Öğrenci Otomasyonu" (AÖS) bölümünü açın.
Hesaba Giriş: T.C. kimlik numaranız ve AÖF şifrenizle öğrenci hesabınıza giriş yapın.
Belgeye Ulaşım: Açılan sayfada yer alan "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak belgenizi görüntüleyin.
Çıktı Alma Zorunluluğu: Belgenizi indirin ve mutlaka renkli veya siyah-beyaz çıktısını alın. Sınav günü bu belgeyi yanınızda bulundurmanız zorunludur.
Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz bina, salon, sınav saati ve ilgili tüm sınav kuralları detaylı olarak yer alacaktır.
AÖF Harf Notları, Katsayıları ve Anlamları
|Puan Aralığı
|Harf Notu
|Katsayı (4'lük Sistem)
|Başarı Durumu
|84 – 100
|AA
|4,00
|Geçti (Mükemmel Başarı)
|77 – 83
|AB
|3,70
|Geçti
|71 – 76
|BA
|3,30
|Geçti
|66 – 70
|BB
|3,00
|Geçti
|61 – 65
|BC
|2,70
|Geçti
|56 – 60
|CB
|2,30
|Geçti
|50 – 55
|CC
|2,00
|Geçti (Kesin Başarı)
|46 – 49
|CD
|1,70
|Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
|40 – 45
|DC
|1,30
|Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
|35 – 39
|DD
|1,00
|Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
|0 – 34
|FF
|0,00
|Kaldı (Tekrar Alınması Gerekir)