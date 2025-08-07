AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları nereden sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 3. dönem sınavlarına katılan öğrenciler, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleşen sınavların sonuçlarını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ilan edilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MEB'in sınav takvimine göre, 2025 yılı 3. dönem AÖL sınav sonuçlarının 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MEB duyurusu sonrası Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, belirli kurallar ve formüller üzerinden yapılmaktadır. İşte sınav puanı hesaplamasına ilişkin detaylar:

Puan Hesaplama Formülü

Sınav değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır.

Puan, [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanır.

Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında değerlendirmeye alınmaz.

Elde edilen puan, en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanır.

İptal Edilen Sorular ve Cevap Anahtarı Hataları

İptal Edilen Sorular: Merkez Sınav Kurulu veya yargı kararıyla bir soru iptal edilirse, bu soru değerlendirme dışı bırakılır. Kalan geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak puanlama yapılır.

Cevap Anahtarı Hataları: Cevap anahtarında bir hata tespit edilirse, soru iptal edilmez. Hatanın düzeltilmesiyle doğru seçenekler dikkate alınarak puanlama bu sorular dâhil edilerek yapılır.