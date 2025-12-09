AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları ve giriş belgeleri ile ilgili merak edilen takvim, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu.
1 2025 AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları için oturum bilgileri netleşmiştir.
İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 1. Dönem Yazılı Sınavı oturum takvimi:
AÖL 1. Dönem Yazılı Sınav Oturumları
|Oturum
|Tarih
|Saat (Türkiye Saati)
|1. Oturum
|20 Aralık 2025 Cumartesi
|10.00
|2. Oturum
|20 Aralık 2025 Cumartesi
|14.00
|3. Oturum
|21 Aralık 2025 Pazar
|10.00
2 AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem yazılı sınavlarına girecek öğrenciler için sınav giriş belgeleri ve sınavda yanlarında bulundurmaları gereken zorunlu evraklar belli oldu.
AÖL Yazılı Sınav Giriş Belgesi ve Kimlik Zorunluluğu
|Detay
|Tarih ve Gereklilik
|Giriş Belgesi Yayımlanma Tarihi
|15 Aralık 2025 tarihinden itibaren.
|Giriş Belgesi Erişim Adresi
|https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Sınava Girerken Zorunlu Belgeler:
Adayların sınav merkezine kabul edilebilmesi için yanlarında mutlaka iki belgeyi bulundurmaları gerekmektedir:
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: AÖL internet adresinden alınacak ve fotoğrafı olan belge.
Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC kimlik kartı).
Sınav Puanı Hesaplama Özeti
Puanlama Esası: Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yanlış Cevapların Etkisi: Yanlış cevaplar puan hesaplamasını etkilemeyecektir (negatif puanlama sistemi yoktur).
Yuvarlama: Hesaplanan puan, matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanarak nihai sonuç belirlenecektir.
İptal ve Hata Durumlarında Değerlendirme
Soru İptali (Kurul/Yargı Kararı): İptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak; puanlama, kalan geçerli sorular üzerinden yeniden yapılacaktır.
Cevap Anahtarı Hatası: Cevap anahtarında hata tespit edilmesi durumunda ilgili sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenek düzeltilerek değerlendirmeye dahil edilecektir.