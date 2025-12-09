AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem yazılı sınavlarına girecek öğrenciler için sınav giriş belgeleri ve sınavda yanlarında bulundurmaları gereken zorunlu evraklar belli oldu.

AÖL Yazılı Sınav Giriş Belgesi ve Kimlik Zorunluluğu

Detay Tarih ve Gereklilik Giriş Belgesi Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren. Giriş Belgesi Erişim Adresi https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Sınava Girerken Zorunlu Belgeler:

Adayların sınav merkezine kabul edilebilmesi için yanlarında mutlaka iki belgeyi bulundurmaları gerekmektedir:

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: AÖL internet adresinden alınacak ve fotoğrafı olan belge.

Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC kimlik kartı).