AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte? 2025 AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrencinin takviminde kritik bir yer tutan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için geri sayım başladı. MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 sınav takvimi sonrasında, adayların en çok merak ettiği konuların başında ise sınavların hangi tarihlerde ve hangi oturum saatlerinde yapılacağı geliyor.

AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte?

Oturum Tarih Başlama Saati 1. Oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi 10.00 2. Oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi 14.00 3. Oturum 21 Aralık 2025 Pazar 10.00

AÖL Sınav Giriş Belgeleri Açıklanma Tarihleri

Sınav Türü Belge Yayımlanma Tarihi Durum E-Sınav 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren Erişime Açılmıştır. Yazılı Sınav 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren Yakın zamanda açıklanacaktır.

Sınav giriş belgelerinizi, belirtilen tarihlerden itibaren aşağıdaki resmî adresten öğrenci numaranız ve şifrenizle giriş yaparak alabilirsiniz:

https://aolweb.meb.gov.tr/hata.html?aspxerrorpath=/ogrenci](https:/aolweb.meb.gov.tr/ogrenci)/_giris.aspx

Sınav Günü Yanınızda Olması Gerekenler

Sınava gireceğiniz salona kabul edilmeniz için yanınızda mutlaka şu iki belgeyi bulundurmanız gerekmektedir:

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (Yukarıdaki adresten alınacaktır.)

Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimliklerden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport veya KKTC kimlik kartı).