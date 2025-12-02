AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte? 2025 AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrencinin takviminde kritik bir yer tutan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için geri sayım başladı. MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 sınav takvimi sonrasında, adayların en çok merak ettiği konuların başında ise sınavların hangi tarihlerde ve hangi oturum saatlerinde yapılacağı geliyor.
AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte?
|Oturum
|Tarih
|Başlama Saati
|1. Oturum
|20 Aralık 2025 Cumartesi
|10.00
|2. Oturum
|20 Aralık 2025 Cumartesi
|14.00
|3. Oturum
|21 Aralık 2025 Pazar
|10.00
AÖL Sınav Giriş Belgeleri Açıklanma Tarihleri
|Sınav Türü
|Belge Yayımlanma Tarihi
|Durum
|E-Sınav
|24 Kasım 2025 tarihinden itibaren
|Erişime Açılmıştır.
|Yazılı Sınav
|15 Aralık 2025 tarihinden itibaren
|Yakın zamanda açıklanacaktır.
Sınav giriş belgelerinizi, belirtilen tarihlerden itibaren aşağıdaki resmî adresten öğrenci numaranız ve şifrenizle giriş yaparak alabilirsiniz:
https://aolweb.meb.gov.tr/hata.html?aspxerrorpath=/ogrenci](https:/aolweb.meb.gov.tr/ogrenci)/_giris.aspx
Sınav Günü Yanınızda Olması Gerekenler
Sınava gireceğiniz salona kabul edilmeniz için yanınızda mutlaka şu iki belgeyi bulundurmanız gerekmektedir:
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (Yukarıdaki adresten alınacaktır.)
Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimliklerden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport veya KKTC kimlik kartı).