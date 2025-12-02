ARA
  • Eğitim
  • AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte? 2025 AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte? 2025 AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini yayımlamış ve 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihleri kesinleşti. Peki AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte? 2025 AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?


AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte? 2025 AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrencinin takviminde kritik bir yer tutan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için geri sayım başladı. MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 sınav takvimi sonrasında, adayların en çok merak ettiği konuların başında ise sınavların hangi tarihlerde ve hangi oturum saatlerinde yapılacağı geliyor.

AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte?

OturumTarihBaşlama Saati
1. Oturum20 Aralık 2025 Cumartesi10.00
2. Oturum20 Aralık 2025 Cumartesi14.00
3. Oturum21 Aralık 2025 Pazar10.00

AÖL Sınav Giriş Belgeleri Açıklanma Tarihleri

Sınav TürüBelge Yayımlanma TarihiDurum
E-Sınav24 Kasım 2025 tarihinden itibarenErişime Açılmıştır.
Yazılı Sınav15 Aralık 2025 tarihinden itibarenYakın zamanda açıklanacaktır.

Sınav giriş belgelerinizi, belirtilen tarihlerden itibaren aşağıdaki resmî adresten öğrenci numaranız ve şifrenizle giriş yaparak alabilirsiniz:

https://aolweb.meb.gov.tr/hata.html?aspxerrorpath=/ogrenci](https:/aolweb.meb.gov.tr/ogrenci)/_giris.aspx

 Sınav Günü Yanınızda Olması Gerekenler

Sınava gireceğiniz salona kabul edilmeniz için yanınızda mutlaka şu iki belgeyi bulundurmanız gerekmektedir:

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (Yukarıdaki adresten alınacaktır.)

Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimliklerden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport veya KKTC kimlik kartı).

