AÖL sınavları ne zaman? AÖL Açık Lise 1. dönem sına giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

AÖL sınavları ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvime göre, AÖL 1. dönem sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecektir:

Oturum Tarih Gün Başlama Saati (TSİ) 1. Oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi 10.00 2. Oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi 14.00 3. Oturum 21 Aralık 2025 Pazar 10.00

Adaylar, sınav öncesinde yayımlanacak olan sınav giriş belgeleri üzerinden hangi oturumda hangi derslerin sınavına gireceklerini kesin olarak öğrenebileceklerdir.