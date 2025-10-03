AÖL sınavları ne zaman? AÖL Açık Lise 1. dönem sına giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

Açık Öğretim Okulları'nın 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Eylül'de sona erdi. Kayıtlarını tamamlayan binlerce öğrencinin beklediği haber geldi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takviminde Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı'nın tarihlerini netleştirdi.
AÖL sınavları ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvime göre, AÖL 1. dönem sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecektir:
|Oturum
|Tarih
|Gün
|Başlama Saati (TSİ)
|1. Oturum
|20 Aralık 2025
|Cumartesi
|10.00
|2. Oturum
|20 Aralık 2025
|Cumartesi
|14.00
|3. Oturum
|21 Aralık 2025
|Pazar
|10.00
Adaylar, sınav öncesinde yayımlanacak olan sınav giriş belgeleri üzerinden hangi oturumda hangi derslerin sınavına gireceklerini kesin olarak öğrenebileceklerdir.
Açık Lise 1. dönem sına giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
Adaylar, kayıtlı oldukları internet adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir:
E-Sınava Girecek Adaylar: 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren.
Yazılı Sınava Girecek Adaylar: 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren.
Giriş Adresi: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Sınavda Yanınızda Olması Gereken Belgeler
Adayların, sınav salonuna sorunsuz bir şekilde kabul edilmesi için yanlarında mutlaka şu iki zorunlu belgeyi bulundurmaları gerekmektedir:
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: Yukarıda belirtilen tarihlerde internet üzerinden alınan, fotoğrafınızın bulunduğu belge.
Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan aşağıdaki belgelerden yalnızca biri:
Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı
T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi
Geçerlik süresi devam eden Pasaport
KKTC vatandaşları için KKTC Kimlik Kartı