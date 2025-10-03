KYK burs başvuruları ne zaman? Öğrencilerin gözü 2025 KYK burs ve kredi başvurularında

Üniversite öğrencileri için hayati öneme sahip olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları için geri sayım sürerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmî başvuru takviminin ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları, bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak resmî duyuru ile başlayacak.
Henüz 2025 yılı için kesin bir tarih açıklanmasa da, geçen yılki takvim ve genel uygulama esas alınarak bir başlangıç bekleniyor:
Başvuruların, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ekim ayının 2. haftası itibarıyla öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.
Hatırlanacağı gibi, başvurular geçen yıl 8 Ekim'de başlamıştı.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanacak olan burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlangıcı için geri sayım devam ediyor. Başvurular, kısa bir süre sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulacak tarihler arasında başlayacak.
KYK burs ve kredi başvurularının tamamı, her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet kapısı üzerinden online olarak alınacaktır. İşte başvurunuzu eksiksiz tamamlamak için izlemeniz gereken adımlar:
e-Devlet Girişi: Öncelikle T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın.
Arama Çubuğu Kullanımı: Ekranın sağ üst bölümünde bulunan arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" veya "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak ilgili başvuru ekranına doğrudan ulaşın.
Bilgi Girişi: Başvuru ekranında sizden sırasıyla;
Kişisel bilgileriniz,
Eğitim bilgileriniz (üniversite, fakülte, bölüm vb.),
Ekonomik ve sosyal durumunuz ile ilgili diğer bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız istenecektir.
Başvuruyu Tamamlama: Gerekli tüm bilgileri doldurduktan sonra, "Başvuru Yap" kısmına tıklayarak işleminizi onaylayın ve başvurunuzu tamamlayın.
Burs Alacak Öncelikli Öğrenciler
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan burslarda, sosyal devlet ilkesi gereği belirli öğrenci gruplarına öncelik tanınmaktadır. Burs başvurularında bu gruplara giren adaylar, değerlendirme sürecinde avantajlı konumda olurlar.
KYK burs başvuru sonuçlarının değerlendirilmesinde öncelikli olarak burs tahsis edilen öğrenci grupları şunlardır:
Şehit Çocukları: Şehidin bekar olması durumunda, bekar kardeşi de öncelikli grupta yer alır.
Gazi Çocukları: Gazinin bekar olması durumunda, kendisi de bu öncelikten faydalanır.
Engelli Öğrenciler: Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler.
Yetim Öğrenciler: Anne ve babası vefat etmiş olanlar.
Yetiştirme Yurtlarında Kalanlar: Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar.
Darüşşafaka Mezunları: Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar.
Amatör Milli Sporcular: Amatör milli sporcu olan öğrenciler.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 yılının Ocak ayı itibarıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere sağlanan aylık burs ve kredi ücreti, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3000 TL olarak belirlenmişti.
Öğrenciler ve aileler, bir sonraki zamlı miktarı merakla bekliyor. Geleneksel olarak, KYK burs ve öğrenim kredisi ücretlerinde yapılacak artış ve 2026 yılı boyunca geçerli olacak yeni miktar, Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanmaktadır.