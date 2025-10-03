KYK burs başvuruları ne zaman? Öğrencilerin gözü 2025 KYK burs ve kredi başvurularında

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanacak olan burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlangıcı için geri sayım devam ediyor. Başvurular, kısa bir süre sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulacak tarihler arasında başlayacak.

KYK burs ve kredi başvurularının tamamı, her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet kapısı üzerinden online olarak alınacaktır. İşte başvurunuzu eksiksiz tamamlamak için izlemeniz gereken adımlar:

e-Devlet Girişi: Öncelikle T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama Çubuğu Kullanımı: Ekranın sağ üst bölümünde bulunan arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" veya "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak ilgili başvuru ekranına doğrudan ulaşın.

Bilgi Girişi: Başvuru ekranında sizden sırasıyla;

Kişisel bilgileriniz,

Eğitim bilgileriniz (üniversite, fakülte, bölüm vb.),

Ekonomik ve sosyal durumunuz ile ilgili diğer bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız istenecektir.

Başvuruyu Tamamlama: Gerekli tüm bilgileri doldurduktan sonra, "Başvuru Yap" kısmına tıklayarak işleminizi onaylayın ve başvurunuzu tamamlayın.