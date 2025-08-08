ARA
DOLAR
40,67
0,15%
DOLAR
EURO
47,37
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4442,71
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • ATA AÖF öğrencileri dikkat: Yaz okulu ve mezuniyet sınavı (3 ders sınavı) tarihleri açıklandı

ATA AÖF öğrencileri dikkat: Yaz okulu ve mezuniyet sınavı (3 ders sınavı) tarihleri açıklandı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2024-2025 eğitim döneminin son sınavlarını tamamlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenciler için büyük önem taşıyan Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları, Ağustos ayında yüz yüze ve tek oturumda gerçekleşecek.

08 Ağustos 2025 | 13:37
ATA AÖF öğrencileri dikkat: Yaz okulu ve mezuniyet sınavı (3 ders sınavı) tarihleri açıklandı

Hem yaz okulu hem de mezuniyet üç ders sınavları 24 Ağustos'ta saat 09.30'da yapılacak. Adaylar, aynı tarihte bu sınavlardan yalnızca birine girebiliyor. Ayrıca, mezuniyet üç ders sınavına girecek öğrencilerin de yaz okulu sınavına girenler gibi materyal ücreti ödemesi gerekiyor.

Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 5 gün önce yayımlanacak. Bu belgelere üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Yeni eğitim ve öğretim yılı, 29 Eylül 2025'te başlayacak. Gelecek dönem sınav tarihleri ise şöyle belirlendi:

Güz Dönemi

Vize: 22-23 Kasım 2025

Final: 10-11 Ocak 2026

Bütünleme: 14-15 Şubat 2026

Bahar Dönemi

Vize: 18-19 Nisan 2026

Final: 13-14 Haziran 2026

Bütünleme: 18-19 Temmuz 2026

Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 22 Ağustos 2026

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL