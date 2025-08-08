ATA AÖF öğrencileri dikkat: Yaz okulu ve mezuniyet sınavı (3 ders sınavı) tarihleri açıklandı

Hem yaz okulu hem de mezuniyet üç ders sınavları 24 Ağustos'ta saat 09.30'da yapılacak. Adaylar, aynı tarihte bu sınavlardan yalnızca birine girebiliyor. Ayrıca, mezuniyet üç ders sınavına girecek öğrencilerin de yaz okulu sınavına girenler gibi materyal ücreti ödemesi gerekiyor.
Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 5 gün önce yayımlanacak. Bu belgelere üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.
Yeni eğitim ve öğretim yılı, 29 Eylül 2025'te başlayacak. Gelecek dönem sınav tarihleri ise şöyle belirlendi:
Güz Dönemi
Vize: 22-23 Kasım 2025
Final: 10-11 Ocak 2026
Bütünleme: 14-15 Şubat 2026
Bahar Dönemi
Vize: 18-19 Nisan 2026
Final: 13-14 Haziran 2026
Bütünleme: 18-19 Temmuz 2026
Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 22 Ağustos 2026