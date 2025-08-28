Bitlis'e Tıp Fakültesi müjdesi

Alınan karar, hem bölge halkı hem de sağlık camiası tarafından sevinçle karşılandı. Fakültenin kurulmasıyla birlikte Bitlis, sağlık alanında önemli bir eğitim ve araştırma merkezi haline gelmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili Bitlis Valiliği'nden de bir açıklama yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kadim şehrimiz Bitlis'e Tıp Fakültesi kazandırılması yönündeki müjde, aziz milletimiz ve bölgemiz adına büyük bir sevinç ve gurur kaynağı olmuştur.

Bu önemli adım; gençlerimize yeni ufuklar açacak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak, şehrimizin sosyal ve ekonomik gelişimine güçlü bir katkı sağlayacaktır. Tıp Fakültesi'nin açılmasıyla birlikte hem nitelikli sağlık hizmetleri artacak hem de sağlık alanında yetişecek genç hekimlerimiz, ilimizin ve ülkemizin geleceğine önemli katkılar sunacaktır.

Bu büyük ve anlamlı kazanımı Bitlis'imize kazandıran Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı'mız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, hayırsever iş adamı Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e şükranlarımızı sunuyor; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz'e ve Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'na konuya ilişkin yakın takipleri için teşekkür ediyoruz. Tıp Fakülte'mizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.