KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler için en çok merak edilen konuların başında KYK yurt ve burs başvuruları geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen bu süreçte, başvuru takvimi henüz netleşmiş olmasa da öğrencilerin hazırlıkları şimdiden başladı.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, henüz yurt başvuru takvimini yayımlamadı.
KYK yurt başvurularının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu olan burs (kredi) başvuruları ise genellikle üniversiteler açıldıktan sonra, Ekim ayı içinde alınmaktadır.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yaklaşan KYK yurt başvuruları için öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, başvuruların yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesidir. Bu nedenle, başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için e-Devlet hesabına önceden erişim sağlamak büyük önem taşıyor.
e-Devlet'e Nasıl Giriş Yapılır?
Henüz e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, kimlik kartlarıyla birlikte en yakın PTT şubesine giderek kolayca şifre alabilirler. e-Devlet'e giriş yapmak için kullanılan diğer yöntemler ise şunlardır:
İnternet bankacılığı
Elektronik imza
Mobil imza
Yeni T.C. kimlik kartı
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti yada affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık tarafından işletilen yurtlardan çıkarma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
ğ) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.
KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
KYK yurtları, öğrencilere farklı imkanlar ve koşullar sunan çeşitli tiplere ayrılmıştır. Yurt ücretleri ve sağlanan olanaklar, yurt tipine göre değişiklik göstermektedir. İşte KYK yurt tipleri ve öne çıkan özellikleri:
1. ve 2. Tip Yurtlar
Bu yurtlar, genellikle en kalabalık oda düzenine sahiptir. Odalarda 6 ila 8 öğrenci birlikte kalır. Barınma, yemek ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlar karşılanır. Bu yurtların sunduğu hizmetlere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de dahildir.
3. ve 4. Tip Yurtlar
Oda büyüklüklerine göre kişi sayısı bu yurtlarda 2 ile 4 kişi arasında değişebilir. Odalar genellikle öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Her odada bir çalışma masası ve buzdolabı bulunur, bazı yurtlarda ise kitaplık da mevcuttur. Bu yurtlarda banyo ve tuvaletler ortak kullanım alanıdır.
5. ve 6. Tip Yurtlar
Bu yurtlar, en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir. Konforlu yaşam alanları sunan bu yurtlarda odalar 1, 2 veya 3 kişiliktir. En önemli özelliklerinden biri ise, tuvalet ve banyoların her odanın kendi içinde bulunmasıdır.
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt ücretleri henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Yeni fiyatlar, yurt başvuru takvimiyle birlikte önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Geçtiğimiz Yılın KYK Yurt Ücretleri
Geçen yılın yurt ücretleri, yeni fiyatlar için bir referans noktası olabilir. Geçtiğimiz yılın yurt ücretleri şöyleydi:
1. TİP: 517,50 ₺
2. TİP: 607,50 ₺
3. TİP: 607,50 ₺
4. TİP: 720 ₺
5. TİP: 765 ₺
6. TİP: 855 ₺
KKTC: 1.125 ₺