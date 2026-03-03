Bugün okullar tatil mi? 3 Mart İstanbul'da bugün okul var mı?

Çekmeköy’de yaşanan bu korkunç olay, eğitimde şiddetin geldiği noktayı bir kez daha acı bir şekilde gözler önüne serdi. Edinilen bilgiye göre, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. Şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ardından bugün (3 Mart 2026 Salı) İstanbul genelinde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.