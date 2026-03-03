Bugün okullar tatil mi? 3 Mart İstanbul'da bugün okul var mı?

Çekmeköy’de yaşanan bu korkunç olay, eğitimde şiddetin geldiği noktayı bir kez daha acı bir şekilde gözler önüne serdi. Edinilen bilgiye göre, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. Şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ardından bugün (3 Mart 2026 Salı) İstanbul genelinde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.
1. 3 Mart Resmi Tatil Var mı?
Hayır, İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar açıklanmamıştır. Okullar idari olarak açıktır.
2. Ders Yapılacak mı?
İstanbul genelindeki birçok okulda bugün ders yapılmayacaktır. Bunun nedeni bir "tatil" kararı değil, eğitim sendikalarının (Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş vb.) aldığı 1 günlük iş bırakma kararıdır.
Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu bu eyleme katılarak okullara gitmeyecek veya derse girmeyecektir.
Sosyal medyada dolaşan "ders yapılmayacak" ibaresi, valilik kararını değil, sendikaların üyelerine yönelik çağrısını ve bu eylemin doğal sonucunu yansıtmaktadır.
3. Sendikaların ve Bakanlığın Adımları
İş Bırakma Eylemi: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, saldırıyı protesto etmek ve öğretmenlerin can güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul’daki tüm eğitim kurumlarında iş bırakma kararı aldıklarını resmen duyurmuşlardır.
MEB Müfettiş ve Psikolojik Destek: Milli Eğitim Bakanlığı, olayın yaşandığı Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için müfettiş görevlendirmiş ve okuldaki öğrenciler için rehberlik/psikolojik destek sürecini başlatmıştır.
Özetle Veliler ve Öğrenciler Ne Yapmalı?
İstanbul Valiliği'nden genel bir tatil açıklaması gelmediği için okullar hukuken "açık" statüsündedir. Ancak sendikal eylem nedeniyle öğretmenlerin derse girmeyeceği göz önüne alındığında, öğrencinin okuluna gitmeden önce okul idaresi veya sınıf öğretmeni ile iletişime geçerek okulundaki katılım durumunu teyit etmesi en sağlıklı yoldur.