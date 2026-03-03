FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2026 FED toplantı takvimi

Jeopolitik gerilimlerin zirve yaptığı ve ABD-İran arasındaki sıcak temas iddialarının küresel piyasaları (petrol fiyatları, altın ve borsa endeksleri) sarstığı bir dönemde, Fed’in atacağı adımlar "güvenli liman" arayışındaki yatırımcılar için hayati önem taşıyor.
Fed Mart Ayı Faiz Kararı Ne Zaman?
Fed’in Mart ayı toplantısı iki gün sürecek ve karar ikinci günün sonunda ilan edilecektir:
Toplantı Tarihleri: 17 - 18 Mart 2026
Karar Açıklanma Zamanı: 18 Mart 2026 Çarşamba günü, Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacaktır.
Powell’ın Açıklaması: Saat 21.30’da Fed Başkanı Jerome Powell kameralar karşısına geçerek hem kararın gerekçelerini anlatacak hem de savaş gündeminin para politikasına etkilerine dair mesajlar verecektir.
Savaş Gerilimi Fed’i Nasıl Etkiler?
Piyasa analistlerine göre, bölgedeki gerilim Fed’in karar mekanizmasını iki ana koldan etkileyebilir:
Enflasyon Baskısı (Enerji Fiyatları): Olası bir çatışma petrol fiyatlarını yukarı çekerse, bu durum küresel enflasyonu körükleyebilir. Bu senaryoda Fed, enflasyonu dizginlemek için faiz indirimlerini ertelemek veya faizleri yüksek tutmak zorunda kalabilir.
Resesyon ve Güvenlik Endişesi: Eğer savaş küresel büyümeyi ciddi şekilde tehdit ederse, Fed ekonomiyi desteklemek adına daha güvercin (faiz artırmayan veya indirim sinyali veren) bir tutum sergileyebilir.
An itibarıyla piyasalar, jeopolitik belirsizliklerin arttığı bu dönemde Fed'in ani bir hamle yapmaktan kaçınarak faizleri sabit tutma ihtimalini daha yüksek fiyatlıyor. Yatırımcılar, Fed’in karar metninde "jeopolitik risklerin ekonomik aktivite üzerindeki etkisi" ifadesinin geçip geçmeyeceğine odaklanmış durumda.