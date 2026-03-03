FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2026 FED toplantı takvimi

Savaş Gerilimi Fed’i Nasıl Etkiler?

Piyasa analistlerine göre, bölgedeki gerilim Fed’in karar mekanizmasını iki ana koldan etkileyebilir:

Enflasyon Baskısı (Enerji Fiyatları): Olası bir çatışma petrol fiyatlarını yukarı çekerse, bu durum küresel enflasyonu körükleyebilir. Bu senaryoda Fed, enflasyonu dizginlemek için faiz indirimlerini ertelemek veya faizleri yüksek tutmak zorunda kalabilir.

Resesyon ve Güvenlik Endişesi: Eğer savaş küresel büyümeyi ciddi şekilde tehdit ederse, Fed ekonomiyi desteklemek adına daha güvercin (faiz artırmayan veya indirim sinyali veren) bir tutum sergileyebilir.