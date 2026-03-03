ARA
  • Döviz piyasasında son durum: Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (3 Mart 2026)

İç ve dış gelişmelerin etkisiyle altın ve döviz piyasalarındaki oynaklık sürerken, yatırımcıların odağında dolar ve euro'daki güncel seviyeler yer alıyor. Peki, 3 Mart 2026 itibarıyla kurlar hangi seviyelerden işlem görüyor?

Anadolu Ajansı
Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik hem iç hem de dış gelişmelerin etkisiyle yakından izleniyor. Kurlardaki dalgalı seyir bugün de sürerken yatırımcılar, dolar ve eurodaki son durumu dikkatle takip ediyor. Peki, 3 Mart 2026 tarihi itibarıyla dolar ve euro hangi seviyelerde işlem görüyor?

Güncel döviz kurları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9700 liradan, euro 51,3380 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,9680 liradan alınan dolar, 43,9700 liradan satılıyor. 51,3360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,3380 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,9690, euronun satış fiyatı ise 51,4750 lira olmuştu.

