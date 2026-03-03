İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada İran'a yeni bir saldırı dalgasının başladığı belirtilirken öte yandan, İran’ın başkenti Tahran’da Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin yer aldığı bölge için saldırı tehdidinde bulunuldu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Tahran’da bir bölgenin kırmızı işaretlendiği harita paylaştı.

Adraee, Evin semtindeki İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesi çevresinin boşaltılması uyarısında bulunarak kısa bir süre sonra İsrail ordusunun saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Öte yandan AA İran muhabiri, Tahran'da güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun bulunduğu alanı hedef aldı



İsrail’in İran’a yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun bulunduğu bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanının saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şimdiye kadar ölü ve yaralı sayısının bildirilmediği ve kurumun yayınlarına devam ettiği ifadesi yer aldı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir süre önce İran’a yönelik istihbarata dayalı olduğu iddia edilen ek saldırılar başlatıldığı, bu saldırılarda Tahran yönetiminin iletişim merkezinin vurulduğu ileri sürüldü.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Tahran genelinde saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi vurduk

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

İsrail'in saldırılarına karşı Lübnan'daki Hizbullah ve İran'dan eş zamanlı misilleme

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, alarmların devreye girdiği, cep telefonlarına önlem amaçlı talimatların gönderildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

AA Kudüs muhabiri de İsrail'in kuzeyi ve merkez bölgesi ile işgal altındaki Filistin topraklarında alarmların devreye girdiğini, yine işgal altındaki Doğu Kudüs semalarından güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Öte yandan, İran ile eş zamanlı olarak Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Lübnan'dan en az 10 roketin fırlatıldığı ileri sürüldü.

Haberde, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak'ta bir önleyici füze parçasının yola düştüğü aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail saldırganlığının, suikastların ve yıkımın bu şekilde devam edemeyeceği belirtilerek, sona ermesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusundan Hizbullah tarafından atılan roketlere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığı duyuruldu.

İran'ın misilleme saldırısında İsrail'de 1 kişi yaralandı



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan bir füzeye ait şarapnel parçalarının Tel Aviv'e düştüğü, saldırının 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasına ve maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise İran'dan gelen son füze dalgası nedeniyle ülkenin kuzeyi ve orta kesiminde 40 dakika boyunca sirenlerin çaldığı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi



İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ülkesinin İran’la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yanıt verdi.

Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrede katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." demişti.

İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a diplomatik süreç devam ederken ikinci kez saldırıda bulunduğunu vurguladı.

İran'dan savaştan önce ABD'ye "yakın bir tehdit" olmadığını söyleyen İravani, ülkesinin nükleer programının "barışçıl" olduğunu ifade etti.

Ülkesine saldırıların BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden İravani, "İran, savaş ya da gerginlik istemiyor ancak egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir." diye konuştu.

İran'ın bölgedeki ABD üslerine saldırılarının sorulması üzerine İravani, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." yanıtını verdi.

İravani, ABD ve İsrail'in İran'da hastaneleri, Kızılay tesislerini, sivil yerleşimleri ve okulları bombaladığını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab'daki bir ilkokula saldırıda da 160'tan fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlattı.