Ankara’da 500 bin konut projesi kapsamında beklenen büyük gün geldi. 31 bin 73 konut için yapılacak kura çekilişi, Başkentli vatandaşlar için Mart ayının en önemli gündem maddesi durumunda. Peki TOKİ Ankara kura çekilişi saat kaçta? Ankara TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

Ekonomist
Ekonomist
Ankara’da "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında beklenen büyük gün geldi. Toplamda 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekilişi, bugün noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor.

Ankara'da büyük heyecanla beklenen sosyal konut kurası için geri sayım sona erdi. Bugün (3 Mart 2026 Salı) saat 13.30 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak kura çekimiyle birlikte 31 bin 73 ailenin yeni evi netleşecek.

İşte sürecin takibi ve merak edilen detaylar:

Ankara Kura Çekimi ve İzleme Kanalları

Canlı Yayın: Çekiliş saat 13.30'da başlayacak ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden noter huzurunda naklen yayınlanacak.

Sonuç Sorgulama: Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri e-Devlet "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından sonuçlarını görebilecek.

İlçe Bazlı Konut Kontenjanları

En büyük pay, 21.780 konut ile merkez ilçelere (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) ayrılmış durumda. Diğer öne çıkan dağılımlar ise şöyle:

Sincan (Temelli): 4.000

Polatlı: 1.500

Beypazarı: 750

Çubuk ve Elmadağ: 500'er konut.

Başvuru Ücretlerinin İadesi

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için süreç oldukça hızlı işleyecek:

İade Süresi: Kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra.

Nasıl Alınır? Başvuru yapılan bankanın (Ziraat Bankası veya Halkbank) şubelerinden ve ATM’lerinden 500 TL'lik başvuru bedeli geri alınabilecek.

Haftalık Kura Takvimi (2-8 Mart)

Ankara ile başlayan bu yoğun kura haftası şu şekilde devam edecek:

4 Mart Çarşamba: Muğla

6 Mart Cuma: İzmir
