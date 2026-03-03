TOKİ Ankara kura çekilişi saat kaçta? Ankara TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

İlçe Bazlı Konut Kontenjanları

En büyük pay, 21.780 konut ile merkez ilçelere (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) ayrılmış durumda. Diğer öne çıkan dağılımlar ise şöyle:

Sincan (Temelli): 4.000

Polatlı: 1.500

Beypazarı: 750

Çubuk ve Elmadağ: 500'er konut.