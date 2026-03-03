ARA
  Mart kira artış oranı 2026 açıklandı! İşte Mart ayı kira artış oranı hesaplama örneği

Mart kira artış oranı 2026 açıklandı! İşte Mart ayı kira artış oranı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon oranlarının açıklanması sonrası Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Peki Mart ayı kira artış oranı ne kadar? 2026 TÜFE Mart ayı kira artışı hesaplama örneği

Son Güncellenme:
Mart kira artış oranı 2026 açıklandı! İşte Mart ayı kira artış oranı hesaplama örneği

Mart 2026 ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat 2026 ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle netleşti. Sözleşmesi Mart ayında yenilecek kiracılar bu oranlara göre zam yapabilecek. 
 

Mart kira artış oranı 2026 ne kadar?

Mart kira artış oranı 2026 ne kadar?

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Mart ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde  33,39  artış gösterebilecek.
 

2026 TÜFE Mart ayı kira artışı hesaplama örneği

2026 TÜFE Mart ayı kira artışı hesaplama örneği

%33,39 Oranı ile Kira Hesaplama Örnekleri

Mevcut Kira BedeliZam Tutarı (%33,39)Yeni Kira Bedeli
10.000 TL3.339 TL13.339 TL
15.000 TL5.008,50 TL20.008,50 TL
20.000 TL6.678 TL26.678 TL
25.000 TL8.347,50 TL33.347,50 TL
30.000 TL10.017 TL40.017 TL

Şubat 2026 kira artışı ne kadardı?  

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla  Şubat ayında ev ve iş yerlerinin kirasında (tavan) yüzde 33,98 zam yapıldı.
 

Kira Artış Süreci Hakkında Önemli Bilgiler

Yasal Üst Sınır: Belirlenen %31,24'lük oran, mülk sahibinin yapabileceği maksimum artış oranıdır. Taraflar bu oranın altında bir rakam üzerinde anlaşabilirler ancak mülk sahibi bu oranın üzerinde bir artış talep edemez.

Konut ve İş Yeri Ayrımı Yok: 1 Temmuz 2024 tarihinde konutlardaki %25 sabit sınır uygulamasının sona ermesiyle birlikte, hem konut hem de iş yeri kiralarında artık aynı hesaplama yöntemi (TÜFE 12 aylık ortalama) geçerlidir.

Sözleşme Maddesi: Eğer kira sözleşmesinde TÜFE'den daha düşük bir artış oranı kararlaştırılmışsa (örneğin "Yıllık artış %20 olacaktır" gibi), kiracı sözleşmedeki o düşük oranın uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.


 
