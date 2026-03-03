Mart kira artış oranı 2026 açıklandı! İşte Mart ayı kira artış oranı hesaplama örneği

Kira Artış Süreci Hakkında Önemli Bilgiler

Yasal Üst Sınır: Belirlenen %31,24'lük oran, mülk sahibinin yapabileceği maksimum artış oranıdır. Taraflar bu oranın altında bir rakam üzerinde anlaşabilirler ancak mülk sahibi bu oranın üzerinde bir artış talep edemez.

Konut ve İş Yeri Ayrımı Yok: 1 Temmuz 2024 tarihinde konutlardaki %25 sabit sınır uygulamasının sona ermesiyle birlikte, hem konut hem de iş yeri kiralarında artık aynı hesaplama yöntemi (TÜFE 12 aylık ortalama) geçerlidir.

Sözleşme Maddesi: Eğer kira sözleşmesinde TÜFE'den daha düşük bir artış oranı kararlaştırılmışsa (örneğin "Yıllık artış %20 olacaktır" gibi), kiracı sözleşmedeki o düşük oranın uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.



