Mart kira artış oranı 2026 açıklandı! İşte Mart ayı kira artış oranı hesaplama örneği

Mart 2026 ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat 2026 ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle netleşti. Sözleşmesi Mart ayında yenilecek kiracılar bu oranlara göre zam yapabilecek.
1 Mart kira artış oranı 2026 ne kadar?
Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Mart ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 33,39 artış gösterebilecek.
2 2026 TÜFE Mart ayı kira artışı hesaplama örneği
%33,39 Oranı ile Kira Hesaplama Örnekleri
|Mevcut Kira Bedeli
|Zam Tutarı (%33,39)
|Yeni Kira Bedeli
|10.000 TL
|3.339 TL
|13.339 TL
|15.000 TL
|5.008,50 TL
|20.008,50 TL
|20.000 TL
|6.678 TL
|26.678 TL
|25.000 TL
|8.347,50 TL
|33.347,50 TL
|30.000 TL
|10.017 TL
|40.017 TL
Şubat 2026 kira artışı ne kadardı?
Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Şubat ayında ev ve iş yerlerinin kirasında (tavan) yüzde 33,98 zam yapıldı.
Kira Artış Süreci Hakkında Önemli Bilgiler
Yasal Üst Sınır: Belirlenen %31,24'lük oran, mülk sahibinin yapabileceği maksimum artış oranıdır. Taraflar bu oranın altında bir rakam üzerinde anlaşabilirler ancak mülk sahibi bu oranın üzerinde bir artış talep edemez.
Konut ve İş Yeri Ayrımı Yok: 1 Temmuz 2024 tarihinde konutlardaki %25 sabit sınır uygulamasının sona ermesiyle birlikte, hem konut hem de iş yeri kiralarında artık aynı hesaplama yöntemi (TÜFE 12 aylık ortalama) geçerlidir.
Sözleşme Maddesi: Eğer kira sözleşmesinde TÜFE'den daha düşük bir artış oranı kararlaştırılmışsa (örneğin "Yıllık artış %20 olacaktır" gibi), kiracı sözleşmedeki o düşük oranın uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.