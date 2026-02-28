ARA
DOLAR
43,92
0,12%
DOLAR
EURO
51,91
0,09%
EURO
ALTIN
7788,51
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Şubat enflasyon 2026 ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Şubat enflasyon 2026 ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Şubat ayının son günlerini yaşadığımız şu anlarda, piyasaların ve vatandaşların gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrilmiş durumda. 2026 yılının ikinci enflasyon verisi, ekonomik dengelerin netleşmesi açısından kritik bir öneme sahip. Peki Şubat enflasyon 2026 ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Şubat enflasyon 2026 ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Şubat ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde, ekonomi yönetiminden piyasa aktörlerine kadar herkesin gözü TÜİK tarafından açıklanacak olan verilere çevrildi.

TCMB'nin Şubat 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyona işaret ediyor. Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi itibarıyla gözler, sadece birkaç gün sonra (3 Mart Salı) açıklanacak olan resmi rakamlara çevrildi.

İşte anketten öne çıkan kritik veriler ve ekonomik takvim:

1. Enflasyon Beklentilerindeki Değişim

Ankete katılan 71 profesyonelin tahminleri, Şubat ayı için maliyet baskısının hissedilmeye devam ettiğini gösteriyor:

Şubat Ayı TÜFE Beklentisi: Geçen ayki %2,05 seviyesinden %2,54’e yükseldi.

2026 Yıl Sonu Beklentisi: %23,23’ten %24,11’e çıktı.

12 Ay Sonrası: %22,10 (Hafif bir düşüş öngörülüyor).

24 Ay Sonrası: %17,11’e revize edildi.

2. Kritik Tarih: 3 Mart 2026 Salı

TÜİK, Şubat ayı enflasyon verilerini 3 Mart Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Bu veri açıklandığında şu iki ana başlık netleşecek:

Kira Artış Oranı: Mart 2026’da kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için yasal tavanı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması kesinleşecek. (Şu anki tahminler bu oranın %33-35 bandında seyredeceği yönünde).

Temmuz Zammı: Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammının ikinci enflasyon verisi sisteme girmiş olacak.

 

Piyasa Notları

Ekonomistler, Şubat ayı verisinin ardından 12 Mart'ta yapılacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını yakından izleyecek. Beklentiler dahilinde bir enflasyon gelmesi durumunda piyasalarda 50-100 baz puanlık sembolik bir faiz indirimi ihtimali tartışılıyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL