Şubat enflasyon 2026 ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

2. Kritik Tarih: 3 Mart 2026 Salı

TÜİK, Şubat ayı enflasyon verilerini 3 Mart Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Bu veri açıklandığında şu iki ana başlık netleşecek:

Kira Artış Oranı: Mart 2026’da kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için yasal tavanı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması kesinleşecek. (Şu anki tahminler bu oranın %33-35 bandında seyredeceği yönünde).

Temmuz Zammı: Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammının ikinci enflasyon verisi sisteme girmiş olacak.