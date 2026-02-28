Şubat enflasyon 2026 ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Şubat ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde, ekonomi yönetiminden piyasa aktörlerine kadar herkesin gözü TÜİK tarafından açıklanacak olan verilere çevrildi.
TCMB'nin Şubat 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyona işaret ediyor. Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi itibarıyla gözler, sadece birkaç gün sonra (3 Mart Salı) açıklanacak olan resmi rakamlara çevrildi.
İşte anketten öne çıkan kritik veriler ve ekonomik takvim:
1. Enflasyon Beklentilerindeki Değişim
Ankete katılan 71 profesyonelin tahminleri, Şubat ayı için maliyet baskısının hissedilmeye devam ettiğini gösteriyor:
Şubat Ayı TÜFE Beklentisi: Geçen ayki %2,05 seviyesinden %2,54’e yükseldi.
2026 Yıl Sonu Beklentisi: %23,23’ten %24,11’e çıktı.
12 Ay Sonrası: %22,10 (Hafif bir düşüş öngörülüyor).
24 Ay Sonrası: %17,11’e revize edildi.
2. Kritik Tarih: 3 Mart 2026 Salı
TÜİK, Şubat ayı enflasyon verilerini 3 Mart Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Bu veri açıklandığında şu iki ana başlık netleşecek:
Kira Artış Oranı: Mart 2026’da kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için yasal tavanı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması kesinleşecek. (Şu anki tahminler bu oranın %33-35 bandında seyredeceği yönünde).
Temmuz Zammı: Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammının ikinci enflasyon verisi sisteme girmiş olacak.