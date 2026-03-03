Orta Doğu'daki gerilim etkisini sürdürüyor: 3 Mart 2026 altın fiyatlarında son durum ne?

İsrail-ABD-İran hattında yükselen tansiyon altın piyasasında etkisini göstermeye devam ediyor. Güvenli liman talebinin desteklediği ons altın güne 5.370 dolar seviyesinden başlarken, iç piyasada gram, çeyrek ve yarım altının güncel fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, 3 Mart 2026 sabahı itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne?
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.517,2 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 12.573,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 25.130,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 49.934,78 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 50.022,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.304,7 dolar