ARA
DOLAR
43,98
0,07%
DOLAR
EURO
51,04
-0,74%
EURO
ALTIN
7262,86
-1,85%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Orta Doğu'daki gerilim etkisini sürdürüyor: 3 Mart 2026 altın fiyatlarında son durum ne?

Orta Doğu'daki gerilim etkisini sürdürüyor: 3 Mart 2026 altın fiyatlarında son durum ne?

İsrail-ABD-İran hattında tırmanan gerilim altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken ons altın güne 5.370 dolar seviyesinden başladı. Peki, gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç liradan işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları…

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Orta Doğu'daki gerilim etkisini sürdürüyor: 3 Mart 2026 altın fiyatlarında son durum ne?

İsrail-ABD-İran hattında yükselen tansiyon altın piyasasında etkisini göstermeye devam ediyor. Güvenli liman talebinin desteklediği ons altın güne 5.370 dolar seviyesinden başlarken, iç piyasada gram, çeyrek ve yarım altının güncel fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, 3 Mart 2026 sabahı itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne?

Güncel altın satış fiyatları 

  • Gram altın satış fiyatı: 7.517,2 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.573,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 25.130,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 49.934,78 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 50.022,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.304,7 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL