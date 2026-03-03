Merkez Bankası faiz kararı Mart ayı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde?

Mart 2026 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürerken, piyasalardaki beklentiler özellikle son günlerde yaşanan jeopolitik gelişmelerle birlikte önemli bir değişime uğradı.
TCMB Mart 2026 Faiz Kararı Ne Zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Mart ayı toplantısını şu tarihte gerçekleştirecek:
Toplantı ve Karar Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe
Açıklama Saati: 14.00
PPK Özeti Yayımlanma Tarihi: 18 Mart 2026
Piyasa Beklentileri ve "Pas Geçme" Senaryosu
Ocak ayında yapılan 100 baz puanlık indirimin ardından politika faizi yüzde 37 seviyesine çekilmişti. Ancak Mart ayı için beklentiler şu nedenlerle "sabit tutma" (pas geçme) yönüne kaymış durumda:
Jeopolitik Riskler: ABD-İsrail ve İran ekseninde tırmanan gerilim, küresel risk primlerini artırdığı için başta JPMorgan olmak üzere birçok yabancı kuruluş, TCMB'den Mart ayında yeni bir faiz indirimi beklemediklerini açıkladı.
Enflasyon Görünümü: Şubat ayı enflasyon verileri ve Orta Doğu'daki hareketliliğin enerji fiyatları üzerindeki olası baskısı, "temkinli duruş" ihtiyacını güçlendirdi.
Döviz ve Rezerv Yönetimi: Piyasalardaki dalgalanmaya karşı TCMB'nin likidite adımlarıyla TL'yi destekleme eğilimi, faiz indirimlerinin bir süre rafa kalkabileceği sinyalini veriyor.
Yatırımcıların Gözü Kulağı 12 Mart'ta
Piyasalar için 12 Mart sadece faiz oranının açıklanacağı gün değil, aynı zamanda TCMB'nin karar metninde vereceği "şahin" veya "güvercin" mesajların takip edileceği kritik bir viraj olacak. Fed'in Mart ayı kararının (18 Mart) hemen öncesinde gelecek bu hamle, TL varlıkların küresel fırtınaya karşı direncini belirleyecek.