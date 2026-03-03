Merkez Bankası faiz kararı Mart ayı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde?

Piyasa Beklentileri ve "Pas Geçme" Senaryosu

Ocak ayında yapılan 100 baz puanlık indirimin ardından politika faizi yüzde 37 seviyesine çekilmişti. Ancak Mart ayı için beklentiler şu nedenlerle "sabit tutma" (pas geçme) yönüne kaymış durumda:

Jeopolitik Riskler: ABD-İsrail ve İran ekseninde tırmanan gerilim, küresel risk primlerini artırdığı için başta JPMorgan olmak üzere birçok yabancı kuruluş, TCMB'den Mart ayında yeni bir faiz indirimi beklemediklerini açıkladı.

Enflasyon Görünümü: Şubat ayı enflasyon verileri ve Orta Doğu'daki hareketliliğin enerji fiyatları üzerindeki olası baskısı, "temkinli duruş" ihtiyacını güçlendirdi.

Döviz ve Rezerv Yönetimi: Piyasalardaki dalgalanmaya karşı TCMB'nin likidite adımlarıyla TL'yi destekleme eğilimi, faiz indirimlerinin bir süre rafa kalkabileceği sinyalini veriyor.