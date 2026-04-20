Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır? 2026 Bursluluk sınavı hangi tarihte?

Binlerce öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sağlayan 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için en kritik sürece girildi. Bugün 20 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla sınav giriş belgeleri sistemde aktif hale gelmiş durumda.
Sınav Takvimi ve Uygulama Esasları
Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026, Pazar
Başlama Saati: 10:00 (Öğrencilerin en geç 09:30’da okulda hazır bulunması önerilir.)
Soru Sayısı: 80 adet çoktan seçmeli soru.
Sınav Süresi: 100 dakika.
Bursluluk Sınavı Giriş Belgesi Nasıl Alınacak?
Giriş belgeleri noktasında velilerin ve okul yönetimlerinin farklı sorumlulukları bulunmaktadır:
Okul Yönetimleri: Belgeleri e-Okul üzerinden alıp, fotoğraflı ve mühürlü bir şekilde onaylayarak öğrencilere sınav tarihinden önce teslim edecek.
Veliler: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sadece sınav yeri, salon ve sıra numarası gibi bilgileri görüntüleyebilecek; ancak sınav günü geçerli olan belge okuldan alınacak onaylı belgedir.
Sınav Kapsamı ve Katılımcılar
Sınav, geniş bir öğrenci kitlesini kapsıyor:
Ortaokul: 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri.
Lise: Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri.
Sınav Günü Yanınızda Bulunması Gerekenler
Sınav binalarına giriş yaparken şu iki belgeyi yanınızda bulundurmanız zorunludur:
Okul müdürlüğünden alınmış onaylı ve fotoğraflı sınav giriş belgesi.
Geçerli kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport).