Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır? 2026 Bursluluk sınavı hangi tarihte?

Bursluluk Sınavı Giriş Belgesi Nasıl Alınacak?

Giriş belgeleri noktasında velilerin ve okul yönetimlerinin farklı sorumlulukları bulunmaktadır:

Okul Yönetimleri: Belgeleri e-Okul üzerinden alıp, fotoğraflı ve mühürlü bir şekilde onaylayarak öğrencilere sınav tarihinden önce teslim edecek.

Veliler: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sadece sınav yeri, salon ve sıra numarası gibi bilgileri görüntüleyebilecek; ancak sınav günü geçerli olan belge okuldan alınacak onaylı belgedir.