Chery’den güvenlikte yeni dönem: "Aile İçin" tam koruma

Chery, “Güvenlik. Aile İçin” stratejisini yeni hamlelerle güçlendirmeye devam ediyor.

Chery’nin yalnızca güvenliğe yönelik bir taahhüdü olmayan bu stratejisi, aynı zamanda dünya genelindeki ailelere verdiği uzun vadeli bir söz niteliğinde. Aile kullanıcıları için güvenlik, teknik özellikler tablosundaki rakamların çok ötesine geçer. Aileler için asıl önemli olan konu, bir aracın günlük sürüşte ortaya çıkan risk anlarında gerçek ve güvenilir bir koruma sağlayıp sağlayamadığıdır.

Buradan yola çıkan Chery, Nisan 2026’da düzenlenecek Auto China (Pekin Otomobil Fuarı) ve CHERY International Business Summit (Chery Uluslararası İş Zirvesi) kapsamında zorlu, gerçek dünya test koşullarında Wuhu’da yapılacak Global Güvenlik Açık Doğrulaması gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Gerçek güvenliği gerçek dünya riskleri belirler!

Günlük sürüşte riskler genellikle tek başına ortaya çıkmaz. Yoğun trafikte ani frenler, kavşaklarda küçük açılı çarpışmalar ve zincirleme arkadan çarpmalar, ailelerin sıkça karşılaşabileceği senaryolar arasında yer alıyor. Türkiye gibi pazarlar da dahil olmak üzere birçok şehir ortamında, yüksek trafik yoğunluğu ve yakın takip mesafeleri çoklu araç kazası riskini artırıyor. Bu nedenle, gerçek güvenliği değerlendirmek için standart laboratuvar testlerinin ötesine geçen, daha kapsamlı doğrulamalara ihtiyaç duyuluyor.

Chery, bu gerçekliği yansıtmak adına üç araçlı birleşik bir çarpışma senaryosu tasarladı. TIGGO ailesinden bir model doğrulama aracı olarak kullanılacak; ortada konumlandırılacak ve sırasıyla önden 50 km/s, arkadan ise 40 km/s hızlarla ardışık darbelere maruz bırakılacak. Bu kurgu, gerçek hayattaki zincirleme kazalara çok daha yakın bir senaryo sunuyor. Geleneksel tek darbe testlerine kıyasla daha karmaşık kuvvet dağılımı ve sürekli darbe koşulları oluşturarak, aracın genel güvenlik performansı üzerinde daha yüksek gereksinimler yaratıyor.