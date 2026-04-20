Devlet desteğiyle yeni bir hayat: Eski hükümlü kendi işinin patronu oldu

Yaz aylarında Hasan Dağı'na yaylaya çıktığını dile getiren Eratik, şunları kaydetti:

"Hasan Dağı eteklerinde 6 ay kalıyorum. Kasım ayının ortasında köye geliyorum. Buralarda hava iyi olduğu zaman otlatıyorum, bozuk olduğu zaman yem ve yonca veriyorum. Sabah kalkıp sularını ve yemini veriyorum, hayvanların altını temizliyorum. Her tarafına gözüm gibi bakıyorum. Hayvanların sütünü peynir yapıyorum ve isteyenlere veriyorum. Eşe dosta da dağıtıyorum. Gelirimi bunlardan sağlıyorum, oğlakları ve küçükleri satıyorum ama anaçlar kalıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü elimden tuttu bu hayvanları verdi. Bu hayvanlardan faydalanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim."