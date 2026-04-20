1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs hangi güne geliyor?

Nisan ayının son haftasına girerken, 23 Nisan coşkusunun hemen ardından gözler Mayıs ayının ilk resmi tatiline çevrildi. Bugün 20 Nisan 2026 Pazartesi ve takvimler 1 Mayıs için plan yapmaya başlamak adına oldukça uygun. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs hangi güne geliyor?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs hangi güne geliyor?

Nisan ayının sonuna doğru ilerlerken, baharın en güzel tatil fırsatlarından biri kapıda. Bugün 20 Nisan 2026 Pazartesi ve 1 Mayıs hazırlıkları için tam zamanı. Takvimlerin bu yıl sunduğu en büyük avantajlardan biri, 1 Mayıs'ın haftanın son iş günüyle birleşmesi. İşte 2026 takvimine göre planlarınızı şekillendirecek detaylar:

1 Mayıs 2026 Hangi Güne Denk Geliyor?

Bu yıl 1 Mayıs, haftanın kapanış gününe denk gelerek çalışanlar ve öğrenciler için uzun bir hafta sonu fırsatı sunuyor:

Tarih: 1 Mayıs 2026, Cuma

Durum: 2429 sayılı Kanun uyarınca 1 Mayıs tam gün resmi tatildir.

 

 

 1 Mayıs'ta Okullar Tatil mi?

Evet, resmi tatil olması nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilecek.

Okullar: İlkokul, ortaokul ve liseler Cuma günü kapalı olacak.

Üniversiteler: Akademik takvimde aksine bir durum belirtilmedikçe üniversitelerde de ders yapılmayacak.

Öğretmenler: Okulların tatil olması sebebiyle öğretmenler de idari izinli sayılacak.

1 Mayıs'ta İş Yerleri Tatil mi?

1 Mayıs, kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın resmi tatil olarak kabul edilir.

Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer devlet daireleri kapalı olacak.

Bankalar ve Borsa: Bankalar hizmet vermeyecek, Borsa İstanbul (BİST) kapalı kalacak.

Özel Sektör: Özel iş yerlerinde çalışma olup olmayacağı kurumun tercihine bağlıdır; ancak 1 Mayıs'ta çalışan personelin "Resmi Tatil Mesaisi" (ek ücret) alma hakkı yasayla korunmaktadır.

 3 Günlük Tatil Fırsatı

1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi, herhangi bir ek izin almaya gerek kalmadan otomatik olarak bir hafta sonu birleşimi sağlıyor:

Cuma (1 Mayıs): Resmi Tatil

Cumartesi (2 Mayıs): Hafta Sonu

Pazar (3 Mayıs): Hafta Sonu
