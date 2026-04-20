1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs hangi güne geliyor?

Nisan ayının sonuna doğru ilerlerken, baharın en güzel tatil fırsatlarından biri kapıda. Bugün 20 Nisan 2026 Pazartesi ve 1 Mayıs hazırlıkları için tam zamanı. Takvimlerin bu yıl sunduğu en büyük avantajlardan biri, 1 Mayıs'ın haftanın son iş günüyle birleşmesi. İşte 2026 takvimine göre planlarınızı şekillendirecek detaylar:
1 Mayıs 2026 Hangi Güne Denk Geliyor?
Bu yıl 1 Mayıs, haftanın kapanış gününe denk gelerek çalışanlar ve öğrenciler için uzun bir hafta sonu fırsatı sunuyor:
Tarih: 1 Mayıs 2026, Cuma
Durum: 2429 sayılı Kanun uyarınca 1 Mayıs tam gün resmi tatildir.
1 Mayıs'ta Okullar Tatil mi?
Evet, resmi tatil olması nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilecek.
Okullar: İlkokul, ortaokul ve liseler Cuma günü kapalı olacak.
Üniversiteler: Akademik takvimde aksine bir durum belirtilmedikçe üniversitelerde de ders yapılmayacak.
Öğretmenler: Okulların tatil olması sebebiyle öğretmenler de idari izinli sayılacak.
1 Mayıs'ta İş Yerleri Tatil mi?
1 Mayıs, kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın resmi tatil olarak kabul edilir.
Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer devlet daireleri kapalı olacak.
Bankalar ve Borsa: Bankalar hizmet vermeyecek, Borsa İstanbul (BİST) kapalı kalacak.
Özel Sektör: Özel iş yerlerinde çalışma olup olmayacağı kurumun tercihine bağlıdır; ancak 1 Mayıs'ta çalışan personelin "Resmi Tatil Mesaisi" (ek ücret) alma hakkı yasayla korunmaktadır.
3 Günlük Tatil Fırsatı
1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi, herhangi bir ek izin almaya gerek kalmadan otomatik olarak bir hafta sonu birleşimi sağlıyor:
Cuma (1 Mayıs): Resmi Tatil
Cumartesi (2 Mayıs): Hafta Sonu
Pazar (3 Mayıs): Hafta Sonu