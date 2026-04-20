Vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Başkanlık merkezinde düzenlenen "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Buna göre, kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2026 yılına ilişkin belirlenen ücretler kamuoyuna açıklandı.

Yurt içinde kurban kesim bedeli 18 bin TL, yurt dışında ise 7 bin TL oldu

Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 18 bin TL, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 7 bin TL olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Bağışlar hangi kanallar aracılığıyla yapılabilecek?

Arpaguş ayrıca, bağışların il ve ilçe müftülükleri, Türk Diyanet Vakfı (TDV) şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceğini söyledi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların da vekaletlerini, Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ile bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri aracılığıyla iletebileceği belirtildi.

Son başvuru tarihi belli oldu

Öte yandan Safi Arpaguş, vekaletle kurban bağışı kabul sürecinin 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de tamamlanacağını bildirdi.