İtalyan esintisi SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor: Yenilenen Alfa Romeo Tonale Türkiye’de

Türkiye’de yollara çıkmaya başlayan yeni Tonale Speciale Hybrid, 48V hibrit teknolojisine sahip 1.5 litre hacminde değişken geometrili turbo benzinli motorun ve elektromotorun birlikte çalıştığı sistem ile toplamda 175 BG güç ve 240 Nm tork değeri sunuyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen hibrit versiyon, 0’dan 100 km/sa hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlayarak dinamik performansını ortaya koyuyor ve 212 km/sa maksimum hıza ulaşıyor. WLTP verilerine göre 5,7–5,9 litre/100 km aralığındaki ortalama yakıt tüketimi ise performans ile verimliliği dengeli biçimde buluşturuyor.

Yeni Tonale, segmentinde öne çıkan dengeli şasi yapısı ve direkt direksiyon karakteriyle dinamik bir sürüş sunuyor. Sportif ayarlı bağımsız McPherson süspansiyon ve Giulia ve Stelvio’da da kullanılan en yeni nesil “brake by wire” fren teknolojisi sayesinde çevik, kontrollü ve güven veren bir sürüş karakteri sağlıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ise performans ile günlük kullanım konforu arasında ideal bir denge kuruyor.

