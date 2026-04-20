İtalyan esintisi SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor: Yenilenen Alfa Romeo Tonale Türkiye’de

Alfa Romeo’nun, sportiflik, konfor ve teknolojik üstünlüğü bir arada sunan C-SUV modeli yenilenen Tonale, Türkiye’de satışa sunuldu. İtalyan tasarım anlayışını ileri teknoloji ve sürüş dinamikleriyle buluşturan ve ilk etapta Speciale donanım seviyesinde satışa çıkan yeni Tonale, lansmana özel 3.716.700 TL’den başlayan fiyatlarla ve nisan ayına özel 110 bin TL’lik avantajlı takas desteğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Tasarım dili ve sportifliği daha da geliştirilen yeni Tonale, markanın ayırt edici sürüş DNA’sını ileri bir seviyeye taşıyarak segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. Türkiye pazarında ilk etapta Speciale Hybrid versiyonu ile satışa sunulan model, tüketicilerle, gelişmiş dijital teknolojileri, konfor ve güvenlikle birleştirerek sunuyor.
1 Duyguları harekete geçiren tasarım
Yenilenen Tonale ile markanın sportif karakterini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Alfa Romeo Marka Direktörü Selim Eskinazi, “Bugüne kadar global pazarlarda elde ettiği güçlü satış başarısıyla öne çıkan Tonale, şimdi yenilenerek C-SUV segmentinde fark yaratmaya devam ediyor. Segmentinde farklı bir stil, sürüş deneyimi ve marka karakteri arayan kullanıcılar için Tonale’nin her zamankinden daha iddialı bir alternatif sunduğuna inanıyorum. Tonale, Alfa Romeo’nun karakterini ve sürüş DNA’sını C-SUV segmentine taşıyan çok önemli bir model. Bu model ile markamızın tasarım, sürüş keyfi ve teknoloji odağını daha geniş bir kitleyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
Tonale’nin yeni dış tasarımı, genişletilmiş iz açıklığı ve yeniden yorumlanan markanın ikonik Trilobo ön yüzünü—merkezdeki Scudetto kalkanı ile iki yan hava girişinden oluşan karakteristik Alfa Romeo imzası—modern bir yorumla buluşturarak çok daha güçlü bir duruş sergiliyor. Bununla birlikte yeni Scudetto ızgara, markanın efsanevi tasarım mirasına çağdaş bir yorum katarken, Speciale versiyonunda yeni 19 inç jant seçenekleri modelin dinamizmini vurguluyor. Ön ve arka bölümde ise siyah-beyaz Alfa Romeo logoları ile modelin yeni karakterini tamamlıyor. Yeni tampon tasarımı ile Alfa Romeo Junior ile aile bağını güçlendirirken, yan bölümlerdeki ekstra açıklıklar ikonik Giulia GTA ve GTAm’in yarış ruhunu yansıtıyor. Tonale’nin yenilenen versiyonuyla genişleyen renk seçenekleri arasına yeni metalik Brera Kırmızısı, Monza Yeşili ve Okra Sarısı renklerine mevcut Alfa Siyahı, Alfa Buz Beyazı, Vezüv Gri, Montreal Yeşili ve Misano Mavisi de ekleniyor.
2 Premium ve sportif iç mekân
Yeni Tonale’nin iç mekânı, Speciale versiyonunda kırmızı veya siyah deri döşemeler, “cannelloni” (kabarık desenli) koltuk tasarımı ve degrade efektli yeni ambiyans aydınlatması ile premium algıyı güçlendiriyor. Önde 8 yönlü elektrikli koltuk ayarı, 4 yönlü bel desteği, ısıtma ve havalandırma özellikleri ile ısıtmalı direksiyon simidi ve cam yıkama fıskiyeleri her mevsim konfor sağlıyor. Yeniden tasarlanan orta konsolda konumlandırılan elektronik dairesel vites seçici kullanım kolaylığı sunuyor.
3 Sürüş Dinamikleri: Alfa Romeo DNA’sının özü
Alfa DNA sürüş programları, Yeni Tonale’nin karakterini sürücünün tarzına ve tercihine göre uyarlamaya olanak tanıyor. Ortaya çıkan birleşim, markanın özünü mükemmel şekilde yansıtıyor: Çeviklik, hassasiyet, güvenilirlik ve direksiyona geçen herkesi heyecanlandırma yeteneği. Objektif veriler de bu performansı doğruluyor. Yeni Tonale’nin virajlarda yüksek hızda sergilediği dengeli davranış, modelin yol tutuş karakterinin Stelvio ile aynı çizgide olduğunu gösteriyor—ki Stelvio, sürüş keyfi konusunda SUV dünyasında küresel bir referans kabul ediliyor. Yeni Tonale’de artırılmış iz genişliği, gövde salınımı ve önden kayma eğilimini azaltıyor. Speciale versiyonunda sunulmaya başlanan direksiyon kolonuna sabitlenmiş alüminyum vites kulakçıkları ise sürüş keyfini artırıyor.
Yeni Tonale’de 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inç Alfa Connect multimedya ekranı ile tamamen dijital bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 360 derece kamera ve yarı otomatik park asistanı gibi özellikler ise günlük kullanımda konforu artırıyor. Bununla birlikte seviye 2 sürüş destek sistemleri ise güvenliği bir üst seviyeye taşıyor.
4 Hibrit versiyon ile yollara çıkıyor
Türkiye’de yollara çıkmaya başlayan yeni Tonale Speciale Hybrid, 48V hibrit teknolojisine sahip 1.5 litre hacminde değişken geometrili turbo benzinli motorun ve elektromotorun birlikte çalıştığı sistem ile toplamda 175 BG güç ve 240 Nm tork değeri sunuyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen hibrit versiyon, 0’dan 100 km/sa hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlayarak dinamik performansını ortaya koyuyor ve 212 km/sa maksimum hıza ulaşıyor. WLTP verilerine göre 5,7–5,9 litre/100 km aralığındaki ortalama yakıt tüketimi ise performans ile verimliliği dengeli biçimde buluşturuyor.
Yeni Tonale, segmentinde öne çıkan dengeli şasi yapısı ve direkt direksiyon karakteriyle dinamik bir sürüş sunuyor. Sportif ayarlı bağımsız McPherson süspansiyon ve Giulia ve Stelvio’da da kullanılan en yeni nesil “brake by wire” fren teknolojisi sayesinde çevik, kontrollü ve güven veren bir sürüş karakteri sağlıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ise performans ile günlük kullanım konforu arasında ideal bir denge kuruyor.