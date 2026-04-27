Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Nisan 2026 Pazar gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrası öğrenciler ve veliler için heyecanlı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan sınavın ardından, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanma süreciyle ilgili güncel durum şu şekildedir:
İOKBS Soru ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayımlanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı soru ve cevaplarını genellikle sınavdan sonraki 24 saat içinde veya en geç 1-2 iş günü içerisinde erişime açmaktadır.
Beklenen Saat: Cevap anahtarlarının bugün (27 Nisan Pazartesi) saat 18:00'e kadar yayımlanması öngörülmektedir.
Format: Sorular ve cevap anahtarı; 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için ayrı ayrı PDF formatında, A ve B kitapçığı olarak sunulacaktır.
PDF Kitapçıkları Nasıl Sorgulanır?
Kitapçıklar yayımlandığında aşağıdaki resmi kanallar üzerinden T.C. kimlik numarası gerekmeksizin doğrudan görüntülenebilecektir:
meb.gov.tr: Ana sayfadaki "Duyurular" bölümünden.
odsgm.meb.gov.tr: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinden.
Puan Hesaplama ve Sonuç Takvimi
Öğrenciler, yayımlanan anahtar üzerinden 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü dikkate alarak netlerini hesaplayabilirler.
Sınav Sonuç Tarihi: MEB takvimine göre 2026 İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecektir.
Sorgulama: Sonuçlar açıklandığında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) veya meb.gov.tr üzerinden öğrenci bilgileriyle giriş yapılarak öğrenilebilecektir.