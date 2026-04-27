Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS Soru ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı soru ve cevaplarını genellikle sınavdan sonraki 24 saat içinde veya en geç 1-2 iş günü içerisinde erişime açmaktadır.

Beklenen Saat: Cevap anahtarlarının bugün (27 Nisan Pazartesi) saat 18:00'e kadar yayımlanması öngörülmektedir.

Format: Sorular ve cevap anahtarı; 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için ayrı ayrı PDF formatında, A ve B kitapçığı olarak sunulacaktır.