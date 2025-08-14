ARA
  • Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tam puan kaç? En yüksek puan 500 mü?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tam puan kaç? En yüksek puan 500 mü?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar DGS tam puanının kaç olduğunu ve en yüksek puanın 500 olup olmadığını merak ediyor.

14 Ağustos 2025 | 15:23
DGS puan hesaplama sistemi, YKS'den farklı olarak en yüksek puanı 500 olarak belirlemez. DGS'de adayların puanı, sayısal ve sözel testlerden elde edilen standart puanlar ile ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belirli katsayılarla çarpılıp toplanmasıyla hesaplanır.

DGS puanı nasıl hesaplanır?

Sınavdaki doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayların ham puanları bulunur.

Ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan elde edilir.

Bu standart puanlar, adayların ön lisans not ortalamalarından hesaplanan ÖBP ile birlikte kullanılarak DGS yerleştirme puanı oluşturulur.

