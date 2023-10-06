UNESCO verilerine göre bir öğrenci yılda ortalama 10 bin dolar harcıyor. Ülkeler özelinde bakıldığında ise özellikle İngiltere’de yabancı öğrenciler 2021/22 akademik yılında 41,9 milyar sterlinlik bir ekonomi yaratmış durumda. Her bir uluslararası öğrenci ortalama 98 bin sterlik bir etki ortaya koyuyor. Uluslararası öğrencilerin sadece eğitim maliyetleri için değil, aynı zamanda yaşam giderleri, konaklama, yiyecek ve içecek harcamaları gibi alanlarda da ekonomik canlılığa katkıda bulunuyor. Bu nedenle, uluslararası öğrencileri çekmek ve desteklemek, bir ülkenin ekonomik büyümesine önemli bir ivme kazandırıyor.

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının ise 300 bini geçtiğini ve bunun yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ekonomi oluştuğunu belirten Akare Yurt Dışı Eğitim Fuarları Yönetici Ortağı Engin Coşar, “Biz de düzenlenen yurt dışı eğitim fuarlarında yol gösterici bilgiler sunarak gençlerin eğitim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz” diyor.

ÜLKELERİN ÖĞRENCİ HEDEFLERİ

Ülkeler, uluslararası öğrencileri çekmek amacıyla kapsamlı planlar ve teşviklerle gençleri ülkelerine çekmeye çalışıyor. Bu çabalar bilim, teknoloji, mühendislik ve diğer alanlarda eğitim almayı isteyen öğrencilere odaklanarak uluslararası öğrenci popülasyonunu artırmayı hedefliyor. Ayrıca, ülkeler, vize süreçlerinin kolaylaştırılması, eğitim seçeneklerinin çeşitlendirilmesi ve dil eğitiminin geliştirilmesi gibi adımlarla öğrencilere daha fazla olanak sunmaya çalışıyor. Özellikle Güney Kore, 2027 yılına kadar 300 bin uluslararası öğrenciyi çekmeyi amaçlayan bir planı uygulayarak bu trende katıldığını söyleyen Coşar, şu bilgileri veriyor: “Bu plan, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitim fırsatları sunmanın yanı sıra Adalet Bakanlığı ile iş birliği yaparak vize süreçlerini kolaylaştırmayı ve STEM alanlarında lisans ve lisansüstü öğrencileri çekmeyi amaçlıyor. ÇEKYA’da ise uluslararası öğrenci sayısı rekor seviyeye ulaştı. 55 bin öğrencinin eğitim aldığı açıklandı. Uluslararası öğrencilere çalışma izni süreleri genişleten Avustralya’da 600 bin üzerinde uluslararası öğrenci bulunuyor.”

HANGİ ÜLKELER VE BÖLÜMLER POPÜLER?

Akare Fuarcılık’ın Türkiye genelinde hazırladığı araştırmaya göre, gençlerin yüzde 99'u yurt dışında eğitim alma isteğinde. Bu istatistik, uluslararası öğrenci hareketliliğinin önemli bir göstergesi. Gençlerin tercih ettiği ülkeler arasında ABD, İngiltere ve Almanya gibi eğitim kalitesi ve kariyer fırsatları bakımından öne çıkan ülkeler olarak göze çarpıyor. Meslek tercihleri, bilgisayar mühendisliği, mühendislik, işletme, ekonomi, tıp ve diş hekimliği gibi geleceğe yönelik kariyer hedeflerini yansıtıyor.

Uluslararası öğrencilerin çokça gitmek istediği bir diğer ülke olan Çekya'da, yabancı öğrenci sayısındaki artış, ülkenin eğitim kalitesi, yaşam standartları ve iş imkanları açısından cazip bir seçenek olduğunu gösteriyor. Özellikle işletme, idari ve hukuk alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilerin sayısında artış yaşanıyor. Coşar, bu verilerin, gençlerin uluslararası eğitim arayışlarının sadece popüler destinasyonlarla sınırlı olmadığını ve farklı ülkelerin de çekici seçenekler sunduğunu gösterdiğini söylüyor.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM TERCİHLERİ

Şirketin yaptığı araştırmalar, Türk öğrencilerin eğitim tercihi, farklı faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Dil programlarını tercih edenlerin yüzde 64'ü, kısa süreli olan 12-24 haftalık programları seçmeyi tercih ederken, sertifika programlarına ilgi gösterenlerin yüzde 62.9'u bu programların 1 yıl süresini kapsamasını arzu ediyor. Lisans eğitimi hedefleyen öğrencilerin yüzde 63.9'u ise eğitimlerini 4 yıl süresince tamamlamayı tercih ederken, master programlarına ilgi gösterenlerin yüzde 57.3'ü 1 yıl süreyle eğitim almayı düşünüyor.

EN YAKIN YURTDIŞI EĞİTİM FUARI

Eğer yurtdışı eğitim fırsatları hakkında daha geniş bilgi almak istiyorsanız fuarları takip edebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de 7-8 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak olan Akare Yurt Dışı Eğitim Fuarları 9 Ekim’de Bostancı Dedeman, 11 Ekim Ankara Sheraton, 13 Ekim’de de İzmir Ege Palas Otel’de aynı heyecan ve uzman ekip ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuara katılmak isteyenler https://akare.com.tr/kayit-ol/?ref=ekoweb linkinden ücretsiz davetiye alabilirler.