EKPSS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soruları, cevapları açıklandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS 2026), dün gerçekleştirilen oturumların ardından soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte resmi sonuç sürecine girdi. 19 Nisan Pazar günü adayların ter döktüğü sınavın ardından bugün itibarıyla tüm gözler ÖSYM'den gelecek resmi puan duyurusuna çevrildi.
EKPSS 2026 Soru ve Cevaplara Erişim
Sınav sonrası yayımlanan kitapçıklar, adayların netlerini önceden görmeleri için büyük kolaylık sağlıyor:
%10'luk Kısım: Kamuoyuna açık olan kısımdır ve ÖSYM'nin web sitesinden PDF olarak indirilebilir.
Tamamı: Sınava giren adaylar, kendi soru ve cevaplarının tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca inceleyebilecekler.
EKPSS 2026 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan resmi bilgiye göre, değerlendirme süreci yaklaşık 25 gün sürecek:
Sonuç Tarihi: 14 Mayıs 2026 Perşembe tarihinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.
Sorgulama Adresi: sonuc.osym.gov.tr
Tercih Süreci ve Puan Geçerliliği
Sınavdan alınan puanların sadece bu yıl için değil, uzun vadeli bir fırsat sunduğunu unutmamak gerekiyor:
4 Yıl Geçerlilik: 14 Mayıs'ta ilan edilecek olan EKPSS puanları, açıklandığı tarihten itibaren 4 yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre zarfında yapılacak tüm engelli memur alımlarında bu puanlar kullanılabilecek.
Kura Usulü Başvurular: Sınava girme imkanı olmayan ve kura usulüyle yerleşmek isteyen adaylar için başvuru süreci 28 Nisan - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sonuç Belgesinde Neler Yer Alacak?
Adayların adreslerine sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, dijital ortamdaki belgede şu bilgiler bulunacak:
Her bir testteki (Genel Yetenek - Genel Kültür) doğru ve yanlış sayıları.
Adayın öğrenim düzeyine göre hesaplanan puanı (EKPSSP1, EKPSSP2 veya EKPSSP3).
Adayın o puan türündeki Türkiye genelindeki başarı sıralaması.