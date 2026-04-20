Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 başvuru tarihleri belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin kişilik dev personel alımı için süreçte artık sona yaklaşıldı. Bugün 20 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla, adayların haftalardır beklediği ilan duyurusunun eli kulağında. Bakanlığın bu yılki planlaması, hem adliye saraylarındaki iş yükünü hafifletmeyi hem de ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
İlan Ne Zaman Gelecek?
Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, resmi ilanın nisan ayının son günlerinde veya en geç mayıs başı itibarıyla yayımlanması bekleniyor. Mart sonu-nisan başı öngörülen takvimdeki küçük sarkma, kadro dağılımlarının son kontrol süreçlerinden kaynaklanıyor olabilir.
Beklenen Kadro Dağılımı ve Pozisyonlar
15 bin kişilik kontenjanın, Türkiye genelindeki adliyeler ile ceza infaz kurumları arasında şu şekilde paylaştırılması öngörülüyor:
Güvenlik ve İnfaz: İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), Koruma ve Güvenlik Görevlisi.
Adli Süreç Destek: Zabıt Katibi, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Mübaşir.
Teknik ve Sağlık: Hemşire, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Tekniker, Mühendis, İstatistikçi.
Uzman Kadrolar: Psikolog, Sosyal Çalışmacı, İşaret Dili Tercümanı.
Destek Hizmetleri: Şoför, Aşçı, Hizmetli ve Kaloriferci.
Başvuru Şartları Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Resmi ilan metninde yer alacak kesin şartlar henüz açıklanmasa da, genel kriterlerin şu şekilde olması bekleniyor:
KPSS Barajı: Adayların 2024 veya 2026 KPSS'den (lisans, ön lisans veya ortaöğretim) en az 70 puan almış olması (Bazı destek kadrolarında bu puanın esnetilip esnetilmeyeceği ilanla netleşecek).
Eğitim Durumu: En az lise mezunu olmak (Kadroya göre lisans ve ön lisans zorunluluğu bulunabilir).
Yaş Sınırı: İKM kadroları için genellikle 30, katip ve mübaşir kadroları için 35 yaş şartı aranmaktadır.
Adaylara Önemli Hatırlatma
Özellikle Zabıt Katipliği düşünen adaylar için süreç ilanla bitmiyor; başvuru sonrası yapılacak olan klavye uygulama sınavı en büyük eleme noktası olacak. İlanın gelmesine günler kala hız denemelerini artırmak, 3 dakikada yanlışsız 90 kelime hedefini garantilemek açısından kritik önem taşıyor.
İlan yayımlandığı anda tüm detaylar e-Devlet üzerindeki Kariyer Kapısı üzerinden erişime açılacak.