TUS tercihleri ne zaman yapılacak? TUS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

Tıp dünyasında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Nisan 2026 tarihinde sonuçların açıklanmasıyla birlikte, puanlarını ve sıralamalarını öğrenen hekimler için şimdi en kritik aşama olan "tercih maratonu" başlıyor.
1 TUS tercihleri ne zaman yapılacak?
Geçtiğimiz yılın (2025) verileri incelendiğinde sonuçların açıklanması ile tercihlerin başlaması arasında yaklaşık bir aylık bir süre olduğu görülüyor (21-27 Mayıs). 2026 yılı için de benzer bir tablo beklense de adayların şu ihtimalleri göz önünde bulundurması faydalı olacaktır:
En Erken Beklenti: Mayıs ayının ikinci haftası.
Muhtemel Aralık: Mayıs sonu.
STS Tıp Doktorluğu: Diploma denkliği için sınava giren adaylar için de süreç TUS ile paralel şekilde ilerleyecek.
Tercih Kılavuzunda Neler Yer Alacak?
Resmi takvimle birlikte yayımlanacak olan kılavuz, adaylar için sadece bir tarih çizelgesi değil, aynı zamanda şu hayati bilgileri içeren bir rehber olacak:
Kontenjan Listeleri: Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversite hastanelerinin hangi branşta kaç asistan alacağı.
Puan Türleri: Branşlara göre K-1, K-2 veya T puan türlerinden hangisinin esas alınacağı.
Özel Şartlar: Bazı kadrolar için aranan yabancı dil yeterliliği veya sağlık raporu gibi ek koşullar.
İşlem Merkezi: ÖSYM AİS
Tercih dönemi başladığında işlemler yalnızca dijital ortamda gerçekleştirilecek:
Giriş: ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik No ve şifre ile sisteme girilecek.
Sıralama: Adayların toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. Puan üstünlüğü kadar, tercih sırasının da yerleştirme algoritmasında kritik olduğunu unutmamak gerekiyor.
Adaylara Tavsiyeler
Resmi ilan gelene kadar bu süreyi verimli kullanmak adına;
İlginizi çeken branşların nöbet sayılarını, döner sermaye/teşvik ödemelerini ve kıdem düzenini mevcut asistanlardan öğrenmeye çalışabilirsiniz.
Sadece puanınıza değil, 2026-TUS 1. Dönem başarı sıralamanıza odaklanarak bir ön liste oluşturabilirsiniz.