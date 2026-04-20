Uzmanlardan uyarı: "Çiftçi dostu yırtıcı kuşlara zarar vermeyin"

Karakaş, "Avlanma şekillerinden dolayı yırtıcı kuş deniliyor. İnsana herhangi bir zararı olmayan doğaya ve ekosisteme çok faydası olan canlılardır. Örneğin fare ve yılan popülasyonlarını kontrol altında tutarlar. Tarıma bu yönleriyle oldukça faydalı olduklarını söyleyebiliriz. Serçe ve güvercin gibi masum canlı türleridir." ifadelerini kullandı.

Birçok risk faktörü taşıyan göç yolculuğunda aşırı soğuyan ve ısınan hava şartları, parazite bağlı hastalıklar ve besin bulamama gibi sorunlara bağlı kayıplar yaşayan yırtıcı kuşların bir de korku ve panik yaşayan insanların saldırısına maruz kaldığını belirten Karakaş, yaşanan kayıpların popülasyona da büyük zarar verdiğini kaydetti.

Karakaş, şunları söyledi:

"Bölgemizde de maalesef göç döneminde bu kuşlar bilinçsizce ya ateşli silahla vuruluyor ya da bir şekilde zarar veriliyor. Normalde yırtıcı hayvanların avlanması kanunen de yasaktır. Yasal olarak bunlar koruma altındadır. Yine de bilinçsiz insanlar yüzünden bu tarz vakalarla karşılaşıyoruz. Bize düşen bu kayıpları minimize etmek. Bunun için de eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla toplumu bilgilendirmemiz faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.